El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que, en la tarde del miércoles, se constató el fallecimiento de una mujer mayor de edad en situación de calle.

La mujer fue localizada a las 17.15 en la vía pública, en la intersección de las calles Grecia y República Argentina, en la Villa del Cerro. El Sinae informó que no registraba ningún ingreso al sistema de protección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como tampoco a los centros de evacuación dispuestos en el marco de alerta roja por frío.

El operativo por alerta roja, que habilita la evacuación obligatoria de personas en situación de calle, está vigente desde el 23 de junio. Según la última actualización del Sinae, actualmente hay 376 personas alojadas en los centros de evacuación de Montevideo (el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Palacio Peñarol) y 110 en el interior del país.

El miércoles, el Mides asistió en refugios a 1.492 personas en Montevideo y 804 en el interior.