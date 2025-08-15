Hace un mes, un camión impactó contra un puente de los accesos a Montevideo en el cruce con Bulevar Artigas, que produjo un daño estructural en sus tres vigas principales y uno de sus pilares. La Intendencia de Montevideo (IM) informó, a través de un comunicado, que especialistas “estuvieron realizando una evaluación estructural para determinar la mejor solución”, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya está en condiciones de iniciar las obras.

La solución consiste en reemplazar el antiguo tablero del puente y elevar la altura libre permitida a cinco metros. De acuerdo con la IM, la alternativa “ofrece mayor capacidad estructural, durabilidad y eficiencia constructiva, permite utilizar parte de la estructura existente” y tendrá un costo aproximado de 900.000 dólares. Las obras comenzarán la semana que viene y tendrán una duración de 16 semanas.

A su vez, el gobierno departamental comunicó que se conectará la calle Convenio con Bulevar Artigas y se instalará un semáforo provisorio en el cruce, “lo que permitirá descongestionar el tránsito de salida de la ciudad”. Señalan que el semáforo estará coordinado por parte del Centro de Gestión de Movilidad de la IM, con la intersección semaforizada de Bulevar Artigas y Uruguayana “para agilizar el tránsito” en ese punto.

Además, la comuna va a disponer personal inspectivo “para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio”, y también en el cruce semaforizado de 12 de diciembre y Uruguayana para “favorecer la fluidez y ordenar la circulación”.

Junto a esta obra de reparación del puente, se harán arreglos viales en las calles alternativas que se utilizarán para los siguientes desvíos: Uruguayana, Garzón, Agraciada, Millán y Paraguay. La IM solicitó que quienes circulen por la zona deben estar atentos a la señalización.