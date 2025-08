Este lunes, el directorio del Partido Nacional (PN) recibió a Julio Cardozo, expresidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), para informarse sobre la situación del organismo, más allá de la polémica sobre la compra de la estancia María Dolores en Florida, por la que la bancada de senadores nacionalistas interpelará al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti.

En una conferencia de prensa, el senador blanco Luis Alberto Heber explicó que el informe presentado ante el directorio abordó “afirmaciones que se han hecho en forma pública sobre Colonización que no son ciertas”. Por ejemplo, que el INC “estaba mal” y que durante el gobierno anterior careció de políticas: “Eso no es verdad”, afirmó Heber.

“Nosotros hemos entregado más de 20.000 hectáreas desde 2020 hasta 2025, y recibimos en el Instituto Nacional de Colonización 45.000 hectáreas sin adjudicar”, de las cuales, según el informe de Cardozo, “se adjudicaron casi todas y solamente restan 6.000 o 7.000 que están en vías de adjudicación”, sostuvo el senador.

En mayo, cuando comenzó la polémica por la compra de María Dolores, la Asociación de Funcionarios del INC (Afinco), además de respaldarla, manifestó que esperaba que fuera “el comienzo de la reactivación del INC, que durante cinco años quedó estancado”. Afinco sostuvo que en el período anterior solamente se compraron 10.300 hectáreas.

“Es falso aquello que se dice de que el Partido Nacional está en contra de una política de colonización”, aseveró el senador.

Sobre el plan político del FA

Consultado sobre el plan político del Frente Amplio (FA) aprobado por unanimidad el sábado –en cuyo marco el partido de gobierno pretende reeditar “El FA te escucha” para dar a conocer el estado heredado de la economía y defender la gestión actual–, Heber cuestionó que “el hecho de que el Frente Amplio va a salir parecería como que no está y va a salir”.

El senador señaló que su partido está “permanentemente en territorio, en el interior”, y próximamente convocarán “reuniones de las convenciones departamentales”, en las que “vamos a dar nuestra opinión también”.

Acotó que, si lo que pretende el FA “es simplemente mirar para atrás y criticar a la administración anterior”, el PN también puede entrar, “como en la Rendición de Cuentas, en la que quedó muy claro que el gobierno anterior ha hecho una gran gestión y, por lo tanto, lo que hay que hacer es continuar muchas de las políticas y no desandar muchas de las políticas que se generaron en la administración anterior”.