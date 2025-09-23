El secretario general de la ONU, António Guterres, durante su intervención ante la Asamblea General, este martes, en en la ciudad de Nueva York

Sobre las 13.45, el presidente de la República, Yamandú Orsi, brindará este martes su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en la sede central del organismo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y tiene como consigna: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Antes de la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a las 10.00, Orsi pasará por un saludo protocolar de bienvenida con el secretario general de la ONU, António Guterres. El debate general comenzará con las intervenciones de Guterres y de la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, para seguir con las esperadas oratorias de los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

Uruguay será el decimocuarto país en hacer uso de la palabra, entre Portugal y Eslovenia.

En la previa a la jornada, tras su arribo a Nueva York, Orsi adelantó que en su oratoria buscará “resaltar el valor del multilateralismo” y destacará “la tradición uruguaya” de cooperación con la ONU. Asimismo, abogará por una “solución pacífica a los problemas que el mundo tiene”, los cuales, “lejos de ver qué se está solucionando, se observa un agravamiento preocupante”, especialmente en Gaza y Ucrania, dijo el mandatario este lunes.

Luego de la Asamblea, a las 18.00, participará de una audiencia bilateral con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. La agenda oficial continuará el miércoles con algunas instancias con el grupo de mandatarios progresistas del encuentro “Democracia Siempre”.