En el marco de la comparecencia de Presidencia ante la Comisión de Presupuestos Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto presupuestal, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó este miércoles a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, a quien días atrás su sector político, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), le retiró la “confianza política”.

A través de una carta enviada a Sánchez y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la agrupación frenteamplista señaló que existen “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

El secretario general de PAIS, Miguel Sejas, dijo a la diaria que, entre otras cosas, la gestión de Spinetti está enfocándose principalmente en la agenda de la diversidad, un tema que, si bien “es muy importante”, no es el único que debería abarcar la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, Subrayado informó que Spinetti designó a una expareja como adjunto en su oficina.

Al respecto, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de este miércoles, Sánchez aseguró que “no existe ninguna contratación irregular en Presidencia de la República, y menos los adjuntos que tiene asignados la señora Colette Spinetti”. Afirmó que “no hay ningún grado de consanguinidad ni ningún grado de parentesco” entre las personas que integran la Secretaría de Derechos Humanos.

Sánchez también negó que Spinetti haya incurrido en “gastos exorbitantes”. El secretario de Presidencia señaló que, en seis meses de gestión, Spinetti ya realizó “19 visitas a los departamentos del interior del país”, con el propósito de “ir a llevar los derechos y trabajar desde una perspectiva de derechos humanos en todos los territorios”, pero lo hizo sin “viáticos exorbitantes ni nada por el estilo”.

“Más allá de lo que pueda suceder con las cosas que han circulado en redes sociales, aprovecho para decir que nosotros podemos afirmar que son falsas y que la labor que se está llevando adelante está hecha a cabalidad y dentro de los cometidos de la Secretaría”, manifestó Sánchez.