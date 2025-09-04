En la tarde del miércoles, se derrumbó una casa de Ciudad Vieja ubicada en 25 de Mayo y Guaraní, que tenía un vallado para alertar a las personas que pasaban por allí de la peligrosidad de la construcción y el riesgo de colapso. No hubo lesionados y tampoco se constataron daños en las estructuras linderas.

Según consignaron varios medios de prensa, vecinos de la zona señalaron que ya se había denunciado el estado de construcción de la casa y los riesgos que esta tenía. “Se avisó por mucho tiempo que iba a pasar eso. Hace como dos o tres años que está en riesgo de caerse”, dijo un vecino.

Tras el derrumbe, Diego Olivera, prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IM), señaló en una rueda de prensa que se trata de un padrón que no estaba habitado. Apuntó que los arquitectos de seguridad de la comuna inspeccionaron el edificio de apartamentos lindero y “verificaron que no hay ningún problema que pueda afectar a más viviendas”.

Indicó que si bien la vivienda estaba abandonada, tiene un propietario que “tendrá que responder por las responsabilidades que refieran a los costos que insuma terminar esta demolición”. Consultado sobre las denuncias que habían hecho los vecinos previamente, dijo que las respuestas que se dieron en su momento serán analizadas desde la IM en estos días.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue consultado sobre esto este jueves y aseguró que a partir de las denuncias “hubo reacción de la intendencia para evitar justamente riesgos humanos”. Sin embargo, sostuvo que se trata de una vivienda con propietarios privados, por lo que “la intendencia no puede ir y demoler la vivienda que se le ocurra, por más denuncias que haya”.

“Lo que sí hay son medidas, como se habían tomado, de vallado y demás, y de alerta ante la situación”, comentó, y dijo que este jueves se procedió a tareas de limpieza y remoción de los escombros que quedaron en la vía pública”.

En línea con Olivera, dijo que van a revisar el proceso previo, las denuncias que hubo, las medidas que se tomaron sobre el tema.

Una vecina de la zona dijo a Telemundo que por el riesgo de colapso se venían “haciendo expedientes hace años” a la intendencia. “Nos decían que tenían solución, pero ya se ve que nunca vino. No estamos diciendo que perdimos vidas, porque no había nadie, pero hasta ayer había uno acá adentro. ”, lamentó.

“Varios vecinos tenemos hechos expedientes y la IM nunca nos dio una respuesta. Hablamos con el dueño de este predio y nunca hizo nada. Mi padre hacía dos segundos que había ingresado a mi casa, y cuando salgo ya se estaba derrumbando. Podría haber sido cualquier vecino, porque todos caminamos por acá. Y falta por caerse otra parte”, finalizó.