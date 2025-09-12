La Junta Departamental de Montevideo sesionó ayer, y votó afirmativamente una línea de crédito por 58 millones de dólares, equivalente a una duodécima parte del presupuesto de la Intendencia de Montevideo.

La votación resultó con el voto afirmativo de 21 ediles —entre ellos, cuatro de la oposición— y diez en contra. “Nos hubiera gustado no llegar a esta instancia”, reconoció el legislador opositor Joaquín Campos, quien acompañó la iniciativa.

“Es una iniciativa que genera mayor endeudamiento, pero entendemos que la gestión entrante tiene derecho a usar todas las herramientas que tiene a su alcance si quiere hacer una buena gestión. Con ese objetivo, que es el de que no se actúe con discrecionalidad, exhortamos al señor intendente a utilizar esa línea de crédito de una manera responsable”, remarcó.

Campos apuntó que la aprobación de esta línea de crédito no requería de los votos de la oposición, pero igualmente lo apoya: “Entendemos que amputarle a esta administración esta posibilidad es muy equivocado”, dijo, aunque advirtió: “Que no se confunda, vamos a exigir austeridad, ajustes, orden y responsabilidad”.

La edila del Frente Amplio Fátima Vázquez aseguró que la intendencia “no está fundida”. “La intendencia no está solicitando un préstamo, está solicitando acceder a una línea de crédito que está vigente y que puede hacerlo”, dijo, y saludó a los ediles de la oposición que acompañaron la iniciativa.