Junto con el presidente Yamandú Orsi, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó este lunes en la inauguración de un centro de almacenamiento de la empresa Pepsico, ubicado en una zona franca en Colonia del Sacramento. Según informó el portal de Presidencia, la compañía dedicada a la producción de concentrados de bebidas destinó una inversión de más de 100 millones de dólares a las nuevas instalaciones.

En una rueda de prensa, el ministro Oddone fue consultado sobre el proyecto presupuestal elaborado por el Poder Ejecutivo, que ingresó de manera formal al Parlamento el domingo y empezará a ser tratado en los próximos días en la Cámara de Diputados. Oddone afirmó que “el perímetro del presupuesto ya está definido, porque es el nivel de financiamiento que estamos en condiciones de dar”.

No obstante, sostuvo que el equipo económico está dispuesto a conversar con la oposición sobre “todo lo demás”, “siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer”. Oddone remarcó que en la discusión legislativa “siempre tiene que haber margen” para eventuales modificaciones, dado que “la política es negociación y mucho más en un contexto en el que no hay mayorías parlamentarias”.