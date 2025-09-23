El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una recorrida por el Gran Estadio de Tánger, el 20 de setiembre, en Marruecos.

En el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este martes en Estados Unidos con autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), según dijeron a la diaria fuentes del gobierno.

En la reunión estuvieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

La reunión había sido solicitada por la FIFA, en el marco de la preparación del Mundial 2030, ya que los partidos inaugurales del campeonato serán en Uruguay, Argentina y Paraguay. El torneo continuará en España, Portugal y Marruecos.

Días atrás, Orsi fue entrevistado por El Espectador y dijo que quería conversar con Infantino para “conocer las novedades sobre el Mundial 2030”. “Es un proyecto muy costoso, y si bien compete a la AUF, la Conmebol y la FIFA, los Estados acompañamos. No se le puede exigir a un país o a su pueblo que asuma toda la carga, pero veremos de qué manera podemos colaborar, porque aún hay muchos asuntos por resolver”, apuntó en aquella oportunidad.

La agenda del presidente uruguayo en Estados Unidos continúa este miércoles por la mañana con una participación en un desayuno en la Universidad de Florida. A las 11.00 tendrá una intervención en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, junto a los mandatarios de Chile, Brasil, España y Colombia, con quienes ya se había encontrado en julio en Chile. En ese sentido, a las 19.00 participará en el evento Democracia Siempre, en el que se hará un homenaje al expresidente José Mujica.

Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien es parte de la delegación del gobierno que acompaña a Orsi, se reunió con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.