Este martes de tarde en el edificio anexo del Palacio Legislativo se reunió la agrupacion parlamentaria del Partido Nacional (PN) junto con intendentes blancos e integrantes del directorio nacionalista, encabezados por su presidente, Álvaro Delgado. El motivo de la reunión fue hacer el primer análisis en conjunto del proyecto de ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo, que ingresó oficialmente al Parlamento este domingo.

Luego de la reunión, los nacionalistas emitieron un comunicado en el que reconocieron que el proyecto “toma como base la gestión presupuestal anterior, lo cual confirma la continuidad de un trabajo responsable realizado por el gobierno de coalición en el manejo de los recursos”. A su vez, señalaron que “el incremento presupuestal en políticas sociales coincide con los lineamientos del Presupuesto del gobierno anterior”.

Más adelante, el comunicado se adentra en las críticas. Los blancos señalaron que el proyecto de Presupuesto “se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante para los desafíos propuestos si se transforma en un objetivo inalcanzable”.

“La Agrupación parlamentaria del PN rechaza la creación de nuevos impuestos incluidos en el proyecto de ley, que incumplen los compromisos asumidos con la ciudadanía en la pasada campaña electoral”, agregaron. Además, aseguraron que la “Regla Fiscal se debilita en el proyecto de ley”, eliminando su “esencia”, que fue “aprobada y refrendada por la ciudadanía” en el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (marzo de 2022).

A su vez, subrayaron que en el proyecto de ley “queda en evidencia la ausencia de un plan de Seguridad, pese al incremento presupuestal”.

Por último, señalaron que, al no existir mayorías en Diputados, la agrupación parlamentaria del PN “apuesta a que se abra un período de diálogo y acuerdos para que el país tenga la mejor ley de Presupuesto para los intereses y necesidades de su gente, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado”.

En conferencia de prensa, luego de que fue leído el comunicado, el senador blanco Javier García hizo una aclaración, ya que -señaló- en las últimas horas desde el gobierno “se ha querido cuestionar hasta el patriotismo”, deslizando que el país “se podía quedar sin presupuesto”. El senador subrayó que el PN “es un partido de gobierno”, por lo tanto, tiene como base de su trabajo “la responsabilidad”.

“Por lo tanto, la pregunta no es si se va a votar o no el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo. Primero: nunca ningún parlamento en la historia democrática de Uruguay terminó votando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, salen bien distintos de lo que entran acá. Entonces, la pregunta que hay contestar es si va a haber presupuesto o no, y el PN dice que Uruguay va a tener Presupuesto”, subrayó; por último, dijo que de ahora en más se abren 90 días para saber qué presupuesto se votará.