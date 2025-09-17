Este martes la Comisión de Salud Pública de Cámara de Senadores le dio ingreso formal al proyecto de ley de eutanasia, ahora denominado “de muerte digna”. En la instancia se planificó el tratamiento de la iniciativa y se recibió a tres colectivos interesados en aportar su visión: Asociación Madrinas por la Vida, Prudencia Uruguay y Comisión Honoraria de la Discapacidad.

Según dijo a la diaria la senadora frenteamplista Patricia Kramer, presidenta de la comisión, se marcó una “gran disposición” al abordaje del tema por parte de los distintos partidos políticos. En ese sentido, la legisladora reconoció que se trata de un proyecto de ley que también ha implicado un número mayor de “solicitudes de audiencia”, por lo que, para un tratamiento ágil y una recepción de todas las delegaciones, serán necesarias “sesiones extraordinarias”.

Kramer explicó que si todo sale como está planificado, en este mes se concluiría con las audiencias y se dará paso a la discusión del articulado dentro de la comisión. Aseguró que el Frente Amplio (FA) tiene la “voluntad” de aprobar la ley antes de que el proyecto de ley de presupuesto ingrese a la cámara alta. Esta posición es vista con buenos ojos por algunos actores de la oposición; es el caso del senador colorado Robert Silva, según confirmó la diaria.

Con la búsqueda de “no dilatar el tratamiento” legislativo, Kramer detalló que se viene trabajando a partir de las versiones taquigráficas de las comparecencias de los colectivos que estuvieron presentes en la comisión de Diputados. En ese sentido, recordó que tanto la Asociación Madrinas por la Vida como Prudencia Uruguay habían participado en la discusión.

Por otra parte, apuntó que la novedad de la jornada del martes apareció por el lado de la Comisión Honoraria de la Discapacidad. La legisladora comentó que el colectivo se planteó “dudas y cuestionamientos” sobre la no contemplación de “algunos soportes alternativos” que deberían tener algunas personas “por su condición”.

Impulso desde la oposición

“Me parece que lo mejor sería avanzar”, manifestó a la diaria el senador Silva, quien se mostró afín a la aprobación de la iniciativa antes del ingreso del proyecto de ley de presupuesto. Asimismo, mostró confianza en que esta posición sea acompañada por algunos legisladores del Partido Nacional y por su compañero de sector Andrés Ojeda. “Este proyecto de ley, que tanto nos ha costado en la administración pasada, ahora tenemos la posibilidad de que se transforme en ley”, remarcó el senador, que dio por entendido que se contará con todos los votos del oficialismo.

Silva también consideró positivo que el Ministerio de Salud Pública haya informado que se está en proceso de reglamentación de la ley de cuidados paliativos. Según detalló, la expectativa está en que ese proceso se pueda concretar en el correr de esta semana.

El senador también recordó que la falta de reglamentación de los cuidados paliativos era uno de los argumentos de quienes estaban en contra del proyecto de ley la muerte digna. En esa línea, con esta reglamentación sobre la mesa, el legislador entiende que se está “en condiciones de aprobar” el proyecto de ley de eutanasia. Indicó que, una vez que se apruebe, los tiempos que se manejan para su reglamentación son de entre cuatro y cinco meses.