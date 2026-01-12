Un comunicado de Presidencia consignó que las autoridades prevén que el flujo de visitantes sea de entre 3,3 y 3,5 millones de turistas a lo largo de 2026. “Estamos esperando una temporada tan buena o incluso mejor que la del año pasado”, dijo el ministro de Turismo, Pablo Menoni, según informó el portal de Presidencia.

Según Menoni, hubo un aumento en la promoción “al sur de Brasil, incluyendo San Pablo”, dado que la región cuenta con un mercado que tiene más de 50 millones de habitantes. También se prevé ampliar la captación de visitantes en las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, ya que en un mercado de 3 millones de personas solamente arriba al país el 3%.

Precisamente sobre ese punto, el ministro valoró positivamente la conectividad interna por un aumento de dos a tres vuelos semanales en el trayecto Salto-Montevideo y por la incorporación de una nueva ruta aérea Rivera-Montevideo. Por otro lado, destacó la inauguración de un vuelo estival San Pablo-Punta del Este y “la operativa de vuelos de temporada entre Córdoba y Punta del Este y entre Porto Alegre y Punta del Este”. En setiembre del año pasado, Menoni adelantó las rutas y se refirió positivamente a la medida de devolución en efectivo para aerolíneas que logren vender más pasajes que en años anteriores.

Por otro lado, el jerarca indicó que a los turistas no residentes les corresponde la devolución total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios de alojamiento, gastronomía y alquiler de vehículos sin chofer, entre otros beneficios enmarcados en una política que “alcanza una calificación superior a 8,5 en una escala del 1 al 10”, según encuestas de la cartera.

Asimismo, también recordó la composición laboral del sector y aseveró que cuenta con más de 120.000 puestos de trabajo directos, principalmente “entre jóvenes menores de 29 años” que integran pequeñas y medianas empresas (pymes). Recientemente, en una batería de cambios al régimen de promoción de inversiones, el Poder Ejecutivo introdujo beneficios adicionales para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Microsegmentación con IA y presupuesto

Menoni valoró que, para superar cifras pasadas en materia de visitantes, es necesario implementar “estrategias disruptivas e innovadoras en materia de promoción” y, como prueba, señaló un antecedente inmediato: los casi 4 millones de 2017. Con lo anterior en mente, la cartera incorporó herramientas de microsegmentación en campañas promocionales con la utilización de inteligencia artificial (IA) en plataformas, dado que “el principal flujo de turismo receptivo proviene del entorno regional”.

Por otro lado, se refirió a la aprobación del nuevo presupuesto quinquenal. Apuntó a que la inversión en promoción y la llegada de visitantes son dos elementos conectados y que el primero incide en el segundo, por lo que sostuvo que con la aprobación del articulado “se logró revertir la tendencia a la baja de los recursos del Ministerio de Turismo en los últimos años”.

De esta manera, entre las acciones a implementar se incluyen “programas de capacitación en habilidades blandas y digitalización, asistencia para mejoras en infraestructuras y la coordinación con otras agencias, como la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), para fortalecer la capacidad de trabajo y promover la sostenibilidad del sector”, listó el comunicado.