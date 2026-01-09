Luego de sendos pronunciamientos –el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriones y la declaración conjunta con otros cinco países–, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este jueves por la situación política de Venezuela tras el reciente ataque militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes serán acusados en Nueva York por presuntos crímenes vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

En rueda de prensa, ante la pregunta de Telemundo de si es una buena noticia que Maduro ya no esté gobernando Venezuela, el mandatario manifestó: “En la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí; si no, es lo mismo pero con otro color”. Orsi señaló que hasta ahora en Venezuela continúa “el mismo régimen”, aunque “cambió un poco”. “Pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas y un gobierno democráticamente constituido, ahí te voy a decir: ‘Sí, es así’”, afirmó.

Acerca de la posición de Uruguay sobre el tema, Orsi consideró que condenar en este momento al gobierno venezolano es “de cobarde”. “Decilo cuando lo tenés que decir. Yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario, decir [eso] después de que pasó…”, expresó.

Los dichos de Orsi ameritaron una rápida respuesta del canciller venezolano, Yván Gil Pinto, quien a través de su cuenta de Telegram afirmó que el presidente uruguayo “carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela”. “Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie”, afirmó.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela acusó a Orsi de omitir “deliberadamente” que Maduro fue “secuestrado” en “un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos”.

“Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos. Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese”, manifestó Gil Pinto.