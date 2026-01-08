El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este jueves sobre la situación política en Venezuela tras el reciente ataque militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes serán acusados en Nueva York por presuntos crímenes vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

Ante la pregunta de Telemundo de si es una buena noticia que Maduro ya no esté gobernando Venezuela, Orsi contestó: “En la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí; si no, es lo mismo pero con otro color”. El mandatario sostuvo que hasta ahora en Venezuela continúa “el mismo régimen”, aunque “cambió un poco”. “Pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas y un gobierno democráticamente constituido, ahí te voy a decir: ‘Sí, es así’”, afirmó.

En cuanto a la posición de Uruguay sobre el tema, Orsi consideró que condenar en este momento al gobierno venezolano es “de cobarde”. “Decilo cuando lo tenés que decir; yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario, decir [eso] después de que pasó…”, expresó.

El sábado pasado, horas después de la agresión militar a Venezuela ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, Orsi rechazó la “intervención militar” y abogó por la “búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”. Posteriormente, Uruguay suscribió una declaración conjunta de Brasil, Colombia, Chile, México y España en la que, entre otras cosas, se expresa preocupación frente a “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, algo que “resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Según consignó Telemundo, Orsi sostuvo este jueves que a un jefe de Estado no le corresponde “salir a apuntar con el dedo”. “¿Ustedes se imaginan a los presidentes diciendo: ‘Tú estás mal, tú estás mal’? No. Tranquilidad y saber utilizar las relaciones exteriores de manera prudente”, afirmó.

Sobre el relacionamiento de Estados Unidos con América latina, y en particular sobre la reciente conversación entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario manifestó: “Es a lo que nos tiene acostumbrados Trump. Que se dialogue, sí, pero me asustan las otras señales: mañana te levantás y te encontrás con otra”. Para Orsi, además, actualmente “el derecho internacional está pulverizado”. “Creo que nadie puede decir el mundo que se nos viene”, añadió.