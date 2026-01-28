Ceibal alertó por fallas en la laptop del modelo Acrab –entregadas en 2025; pueden reconocerse por un círculo verde incluido en la constelación que aparece en el diseño– y divulgó que condiciones de utilización prolongadas o en altas temperaturas “podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras”.

A través de una publicación en su página web oficial, la institución recomendó acciones con el objetivo de prevenir incidentes como dejar de utilizarla, apagarla y desenchufarla, además de “guardarla en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla”.

Por otro lado, exhortó a permanecer alerta ante “comportamientos fuera de lo habitual”, como ver la “batería hinchada en la base de la laptop, que se caliente más de lo usual”, o que se detecte una “menor duración de la batería”. Si es posible constatar lo anterior, recomendaron enviar la computadora a revisión de forma presencial en cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal –hay 24 en todo el país, están presentes en todos los departamentos y cinco se encuentran en Montevideo– o a través de cualquier oficina del Correo Uruguayo.

“No trates de arreglarla o abrirla por tu cuenta”, advirtió la institución. Aseguraron que los equipos técnicos de Ceibal están siguiendo el tema, pero destacaron que, al margen del equipo mencionado, “no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal”.

Tanto los Centros de Reparación como las oficinas del Correo Uruguayo para realizar el envío de dispositivos pueden consultarse en la página web de Ceibal. A su vez, sus vías de contacto son el número 0800 2342 a través del teléfono fijo, *2342 por teléfono móvil y [email protected] por correo electrónico.