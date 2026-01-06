El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) , Agustín Mazzini García, que preside la Comisión de Educación y Cultura, informó que trabaja en un proyecto de ley para que los docentes se formen en pensamiento computacional e incluir el tema como un punto adicional en su plan de estudios, con el objetivo de cubrir la “alta demanda de educadores en el área”.

Para Mazzini, la formación que ofrece el Instituto Normal de Enseñanza Técnica del Consejo de Formación en Educación (CFE) “resulta insuficiente” para cubrir la demanda: “En las elecciones de horas de Secundaria quedan muchísimas vacantes durante casi todo el año. Eso es porque la industria es tan intensa y tan pujante que absorbe el capital humano de la educación”, dijo.

“En los últimos años esto se ha traducido en una gran cantidad de grupos de Secundaria sin cubrir, lo que forzó incluso la reducción de horas dedicadas al pensamiento computacional”, comentó. Detectó una necesidad de docentes en el interior del país, sobre todo en la Universidad Tecnológica (UTEC) y en la red de institutos de formación docente del CFE.

El legislador frenteamplista evaluó que en la industria del software “existe un mercado laboral ávido de mano de obra cualificada, lo que dificulta severamente la capacidad del sistema educativo para captar docentes con formación específica en el área”. En línea con lo anterior, la competencia con el sector privado en términos generales hace que la labor docente resulte “poco atractiva en términos comparativos”.

En ese eje, explicó a la diaria que el país tiene “un gran desarrollo en la industria del software”, que, por un lado, es “buenísimo” porque “está arriba del 4% del producto interno bruto”, pero, por otro, hay “problemas para contar con docentes en Secundaria y en UTU”: “Desde el período pasado vengo siguiendo el pizarrón docente, y donde más faltan es en informática y computación”, aseguró.

La propuesta: “alianzas estratégicas”

“Nuestro objetivo es generar alianzas estratégicas entre la UTEC, Ceibal y el CFE y establecer la normativa legal necesaria para formar docentes de computación en todo el territorio nacional”, resumió.

En diálogo con la diaria, dijo que, por un lado, está la UTEC, que brinda “formación en informática, computación, robótica e inteligencia artificial”, y, por otro, el CFE, “que tiene la formación pedagógica en todo el territorio nacional”. La intención es “articular” y “hacer en conjunto” para que “las universidades desarrollen un acuerdo”, más allá de que quizá sea necesario “algún tipo de proyecto de ley para el tema de la titulación y el reconocimiento”.

En ese sentido y a pesar de que “siempre se necesita más dinero para la educación”, evaluó que en principio “hay oportunidades de hacerlo sin demasiada erogación monetaria, porque los cursos ya están [implementados] de un lado y del otro”. “Se podría lograr con un acuerdo sin financiamiento”, dijo, y acotó que “si es exitoso, se va a precisar más dinero porque va a haber grupos más grandes”.

Mazzini también aseguró que mantuvo diálogos y reuniones informales con autoridades de la educación “aprovechando el presupuesto”. “Todos se han puesto a disposición para trabajar y, de hecho, también hubo interés de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para trabajar con las intendencias del interior”, adelantó.

La idea es avanzar en el tema durante 2026, y su “sueño” es que 2027 “pueda arrancar con, por lo menos, algún proyecto piloto”. “Creo que es un tema de proyecto país y desarrollo nacional; de tener un país con vocación de desarrollo de software –que ya lo tiene– pero que precisa semillero”, cerró.