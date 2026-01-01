En coordinación con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Ministerio del Interior desplegará en la primera semana de enero “una operación de incremento exponencial” en el control de motos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto fue adelantado por el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, tras reunirse con el titular de la Unasev, Marcelo Metediera, y forma parte de una preocupación de la actual administración, encabezada por el ministro del Interior, Carlos Negro.

En marzo del año pasado, Negro pidió colaboración por este asunto a los gobiernos departamentales en una visita al Congreso de Intendentes; posteriormente, en mayo, anunció que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley en el Parlamento para modificar la normativa vigente en torno a los controles policiales en la vía pública.

Según afirmó Clavijo en una rueda de prensa, en los próximos días se lanzará una operación “en todo el país, en todas las jefaturas departamentales”, con el propósito de tener mayores controles. En la operación también participará la Dirección Nacional de Policía Caminera en las rutas nacionales.

El subdirector de la Policía Nacional señaló que se controlará “todo lo que normativamente está establecido en la ley de tránsito sobre cómo deben circular las motos”, esto es, la libreta de propiedad, el permiso de conducir, el uso de casco y chaleco reflectivo y el seguro obligatorio del vehículo. “Hemos reiterado en varias ocasiones, y le hemos pedido a la comunidad, que se regularice, porque los controles iban a irse incrementando”, resaltó Clavijo.

Desde el Ministerio del Interior han señalado que aproximadamente el 40% de las rapiñas se cometen con una moto. En palabras de Negro, “no solamente se lleva un arma, sino que se lleva una moto”.

Por su parte, Metediera apuntó que los controles a cargo del Ministerio del Interior “van a estar focalizados en distintos lugares” y se harán con base en “distintas circunstancias”. “No es que se salga a controlar a mansalva, por decirlo de una manera, a cualquier persona que pasa, sino que van a estar dirigidos a aquellas personas que no cumplen y que están poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y la seguridad vial”.

El presidente de la Unasev remarcó “la necesidad de que se tomen medidas estratégicas” para cambiar “la realidad que tenemos en el país”. “Lamentablemente, los datos de los siniestros de tránsito este año van a ser números muy altos”, lamentó Metediera; y sostuvo que “esto que está planteando el Ministerio del Interior es parte de lo que se necesita hacer: tener presencia en la calle, fiscalización, que la gente sienta que hay un control real”.