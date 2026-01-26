El PIT-CNT convocó este lunes a dos actividades en rechazo al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, y ante una coyuntura en la que “se pisotea el derecho internacional, y comienza a predominar el derecho del más fuerte”, sostuvo, en conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

“El mundo es mucho más peligroso después del 3 de enero que antes”, afirmó el dirigente sindical, y sostuvo que “es notorio para las más amplias organizaciones del campo popular” que a partir del ataque contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, “hubo una ruptura abrupta del derecho internacional”. El dirigente sostuvo que “la agresión de los más poderosos” solamente “se frenará si logramos que nuestros pueblos, en definitiva, levanten una bandera por la paz”.

En ese marco, organizado por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y con el apoyo de la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay, este jueves 29 de enero, a las 18 horas, se realizará en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) el seminario “Agresión imperialista en Venezuela: retos y desafíos del derecho internacional”. La instancia contará con ponencias del rector de la Udelar, Héctor Cancela; el cónsul de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone; el presidente del PIT-CNT; y los juristas internacionales Claudia Roca (Argentina), Enrique Santiago (España) e Ismael Blanco (Uruguay).

Además, el viernes 30 de enero, a las 18 horas, tendrá lugar el espectáculo artístico “Canto y poesía por la paz” en la explanada de la Udelar, del que participarán más de 16 artistas, indicó Abdala, quien subrayó que las actividades cuentan con el apoyo de “prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas que, efectivamente, tienen una visión crítica de la ley del más fuerte”.

“Para defender la vida en contraposición con los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos de América, que pretende arrasar con los derechos de los pueblos; para defender la democracia y la vida de esta prepotencia que deriva de la capacidad de fuego del más fuerte es que consideramos que todo el campo popular debe, no solamente pronunciarse, manifestarse, sino desarrollar acciones que, desde una perspectiva ética, de solidaridad, humanitaria intente generar las condiciones para frenar esto que es absolutamente peligroso”, señaló Abdala.

En rueda de prensa, Abdala señaló que la intervención de Estados Unidos “de manera militar, en forma directa, contra un Estado soberano”, ha “cambiado de manera violenta y abrupta todas las reglas del juego”, por lo tanto, “no podemos mantenernos pasivamente contemplando una situación tan violenta, tan criminal, tan abrupta”.

“Hay que ir a un mundo mucho más equilibrado, más equitativo, más democrático y, principalmente, en paz, porque los peligros de un enfrentamiento nuclear se ciernen para toda la humanidad”, afirmó.