El directorio del Partido Nacional (PN) celebró mediante un comunicado la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se concretó este sábado, tras 25 años de negociación, y la calificó como un “hito histórico para la inserción internacional del Uruguay y de la región”. Para la fuerza política, con esta firma se abre “una ventana estratégica de oportunidades en materia de comercio, inversión, empleo y desarrollo para nuestro país”.

En el comunicado, el directorio nacionalista sostiene que el avance en este acuerdo –que ahora deberá ser ratificado por los parlamentos de los bloques asociados– se alinea a la “convicción histórica” del PN en cuanto a que “Uruguay debe estar abierto al mundo, integrado inteligentemente a los grandes mercados internacionales y comprometido con reglas claras que favorezcan el crecimiento, la competitividad y la generación de oportunidades para sus ciudadanos”.

El PN afirma que el gobierno de Luis Lacalle Pou “trabajó de forma constante y responsable para avanzar en este acuerdo” y recuerda que “el Mercosur nació durante un gobierno del Partido Nacional, en 1991, con la conducción del presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, como una apuesta estratégica a la integración regional y a la proyección internacional del Uruguay”.

Aunque sin mencionar explícitamente los cuestionamientos que se hicieron desde el anterior gobierno al funcionamiento del Mercosur, el PN destaca que la firma del acuerdo con la UE “implica un cambio profundo para el Mercosur, que avanza en la dirección de una mayor apertura y se orienta en superar algunas de sus limitaciones históricas”. En esa línea, reafirma la necesidad de “continuar profundizando el camino de apertura al mundo y la flexibilización, promoviendo nuevas negociaciones comerciales que amplíen el acceso de nuestros productos y servicios, incluyendo la adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”.

“Nuestro rasgo identitario ha sido siempre poner el interés nacional por encima de todo; cada vez que, como país, hemos visto el apartamiento de ese lineamiento, priorizando las afinidades y el amiguismo ideológico, lo único que se provoca es un riesgo al interés y bienestar de los uruguayos”, advierte la agrupación política.