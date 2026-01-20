A partir del mediodía, este martes la Comisión Permanente del Parlamento recibirá, en régimen de Comisión General –no es una interpelación–, al titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al directorio de OSE. El llamado, que fue impulsado por el diputado blanco Juan Martín Rodriguez, tiene como objeto que las autoridades brinden “explicaciones sobre el avance de las negociaciones respecto al paquete de obras anunciado durante la interpelación que le fue realizada en la Cámara de Representantes el 19 de agosto de 2025 y los fundamentos que determinaron el importante aumento de la tarifa del agua potable”, según se consigna en la citación.

Rodríguez será el encargado de abrir la sesión y dispondrá de una hora para exponer y plantearles preguntas a las autoridades. En diálogo con la diaria, el diputado blanco adelantó que, en primer lugar, se centrará en “las incongruencias” que hubo entre lo que anunciaron Ortuño y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en la interpelación, y lo que formalmente anunciaron el 18 de diciembre, como parte del acuerdo que se había renegociado con el consorcio. Rodríguez señaló que en agosto las autoridades hicieron referencia a un conjunto de obras, de las que se iba a hacer cargo el consorcio, en virtud de la suspensión del proyecto Neptuno, que incluía “la represa de Casupá, una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, una nueva toma de agua bruta en la zona del [arroyo] Solís Chico, una planta potabilizadora para procesar esa agua y el establecimiento de la cuarta y quinta de bombeo”.

El diputado subrayó que luego –en diciembre– de ese paquete de cinco obras “hay dos que se anunciaron que al menos no forman parte del acuerdo con el consorcio”, entonces, Rodríguez señaló que le preguntará a Ortuño “cómo anunció algo en agosto que resulta que, cuatro meses después, eso que formaba parte, no forma parte”. En segundo lugar, el diputado cuestionará los montos de las obras, porque en agosto “se manejaba una cifra en torno a 215 millones de dólares y en diciembre en torno a 280 millones de dólares”.

Sobre el aumento de la tarifa de OSE, Rodriguez señaló que pondrá sobre la mesa que en 2025 la inflación fue 3,67% y la proyectada para este año es de aproximadamente 4%, y el aumento establecido es de 8,5%, que, “ni que hablar, está por encima de la inflación”, por lo tanto, no quieren que suceda lo que pasó “en materia de combustibles en Ancap, sobre todo por lo relevante que es el agua potable”, es decir, “hacer caja por parte de los jerarcas”. Por último, dijo que quizás algún legislador de la oposición haga algún planteo por la prospección sísmica para buscar petróleo, aunque aclaró que ese tema “no forma parte de la convocatoria”.

Sierra: “No estamos hablando de ningún 'tarifazo’”

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra dijo a la diaria que obviamente va estar atenta a “cómo se da el tono del debate y cómo lo va a arrancar Rodríguez”, pero igualmente en el oficialismo están muy “tranquilos” y “súper seguros de esta comparecencia”. “De hecho, veo con buenos ojos que se vaya a explicar un montón de cosas. No es algo que nos deja a la defensiva ni mucho menos, hay bastante tranquilidad con las medidas que se están tomando en OSE”, señaló. Agregó que Ferreri “va a dejar claro” en la sesión que se trata de “la mayor inversión de OSE en la historia del país”.

La diputada subrayó que en el período pasado, en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, “se cansaron de pedir préstamos para pagar sueldos, proveedores y demás”, entonces, insistió con que están tranquilos “con la defensa” de una iniciativa que saben que “va a ser lo mejor”.

En cuanto al aumento de la tarifa, Sierra subrayó que “para el 90% de la población va a aumentar 69 pesos, no le va a mover la aguja a nadie, y la contrapartida es una mejora del servicio, de la calidad y de la infraestructura de una situación de OSE que estaba realmente complicada, y que sigue estando complicada”, pero pretenden que “cierre mejor este año”. La diputada consignó que el paquete de obras que está planteado también incluye reforzar el saneamiento y poder abastecer de agua potable hasta 2045, “que es lo que marcan los estudios, y que no nos pase como hace dos años, que todos tomamos agua con sal”.

“Entonces, hay argumentos de sobra para defender. Y 70 pesos más por mes… No estamos hablando de ningún 'tarifazo', y esas son cosas que van a estar sobre la mesa. De hecho, probablemente esté más eso sobre la mesa que la renegociación. Eso también dependerá mucho de las preguntas que realice Rodríguez”, finalizó.