El pasado 11 de julio Guillermo Besozzi asumió por cuarta vez como intendente de Soriano. Si bien la reelección es habitual en el interior del país, el dirigente nacionalista debió superar una serie de sucesos que pusieron en duda su continuidad. En marzo de 2025 fue imputado por siete delitos –entre ellos peculado y tráfico de influencias–, y en ese marco, tuvo como medidas cautelares arresto domiciliario y tobillera electrónica durante gran parte de la campaña electoral. En mayo se revocaron estas medidas y, a pocos días de las elecciones, el jerarca pasó a tener prisión domiciliaria nocturna y prohibición de acercamiento a dependencias de la Intendencia.

Finalmente, esta última prohibición llevó a que decidiera no votar el 11 de mayo (por la ubicación del circuito); sin embargo, obtuvo los votos necesarios para revalidar su cargo como intendente. A menos de un mes de asumir, el 27 de junio, la jueza Ximena Menchaca le levantó la prohibición de acercarse a los edificios pertenecientes a la comuna. Más allá de eso, Besozzi ya había asegurado que no tenía problema de poner “un escritorio con un gazebo en la plaza”.

Más allá de este desenlace, la causa judicial sigue. Y además, una serie de escuchas telefónicas que se difundieron han llevado a que recaigan sobre el intendente cuestionamientos de la opinión pública y de dirigentes opositores. En ese marco, y con planteos de una eventual utilización clientelar de los recursos públicos sobre la mesa, en este comienzo de 2026 la oposición sorianense hace nuevos señalamientos. A través de un pedido de informes realizado por el edil frenteamplista Damián Alonso, se concluyó que desde su asunción en julio hasta el 18 de diciembre, la administración de Besozzi llevó adelante 62 designaciones o contrataciones directas.

El informe al que accedió la diaria detalla que estas se reparten territorialmente en Mercedes (24), Cardona (diez), Dolores (siete), Villa Soriano (cinco), Santa Catalina (cinco), Palmar (cuatro), Palmitas (tres), Rodó (dos), Agraciada (uno) y Risso (uno). En el caso de la capital departamental, donde se dio más ingreso de personal, 10 fueron para la secretaría de Deporte y 5 para el departamento de Arquitectura.

Asimismo, en lo que tiene que ver con los tiempos de los ingresos, se detalla que dos se dieron en el primer mes de gobierno (julio) y 12 en el segundo mes (agosto). En setiembre hubo 13 ingresos y en octubre, cuatro. En los últimos dos meses del año se registró la mitad del total de los ingresos directos del período analizado: en noviembre ingresaron 21 funcionarios y en diciembre, diez. En cuanto a las características de la relación laboral establecida por la Intendencia de Soriano, 28 son zafrales y 27 contratados. Los siete restantes son jornaleros.

La oposición ve “práctica clientelar de ingreso a dedo”

El edil Alonso relató a la diaria que, antes de presentar el pedido de informes –en la última sesión antes del receso de la Junta Departamental–, “había recibido información sobre ingresos [directos] en los municipios de la ciudad de Dolores y de Villa Soriano”. Con esa motivación, concretó la solicitud que lo llevó a recibir una lista que a su entender da cuenta de que la administración de Besozzi lleva adelante una “práctica clientelar de ingreso a dedo”.

El curul deja claro que en Soriano esto “se ha venido implementando desde hace muchísimos años”, lo que termina “cortando la posibilidad de tener todos los sorianenses igualdad de oportunidades” para acceder a cumplir funciones municipales. “Creemos que es una modalidad injusta y que de alguna manera sigue fortaleciendo ese aparato que tiene el Partido Nacional en el departamento”, profundizó el dirigente frenteamplista.

Detalló que quienes se pueden “acomodar” son las “mismas personas; después las ves haciendo campaña o caravana por el actual intendente”. Alonso, sin embargo, deja en claro que no cuestiona a las personas en sí que “con base en sus necesidades, en base al desempleo que hay en el departamento, ven la posibilidad de tener un trabajo”. En esa misma línea, entiende que “se juega con la necesidad de las personas” y se promueve la “precarización” del trabajo con la importante utilización de las contrataciones periódicas, y que, por tanto, no generan “derechos laborales”.

“Esto se da en un contexto en que en el Parlamento nacional se aprobó una ley que establece el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias; llama la atención que justo cuando esa ley estuvo en discusión, se aprobó en el parlamento, aquí en el departamento de Soriano era con impunidad total el ingreso a dedo que se hacía a la Intendencia”, concluyó Alonso.

La respuesta de Besozzi: “Les está doliendo demasiado que les gané preso” con base en

En diálogo con la diaria, y ante los señalamientos de la oposición departamental, Besozzi respondió: “Lo que pasa es que les está doliendo demasiado que les gané preso”. “No pueden entender [que les gane] un tipo preso, mal acusado, que ahora tuvieron que sumariar a la fiscal [Stella Alciaturi]. Les duele en el alma y no saben qué mentir”, profundizó.

Para el análisis de los ingresos directos en sí, según el intendente de Soriano, debe tenerse en cuenta que paralelamente en diciembre “se dieron de baja” unos 160 funcionarios que eran “eventuales”. Asimismo, Besozzi comentó que se llevaron adelante contrataciones “como todos los años” para tareas vinculadas a la temporada estival.

“Tomamos los zafrales de las playas La Concordia, La Agraciada, de las piscinas, en el caso de Palmar, de los campings”, enumeró. “Los tomamos en octubre y noviembre siempre, históricamente”, detalló. De estas contrataciones, algunos se renuevan en marzo hasta diciembre y otros “se bajan” porque son sólo de temporada. Más allá de eso, agregó el caso de las designaciones directas para el Municipio de Villa Soriano, que funcionaba por primera vez este período.

“Ahora sí, no tengo claro cómo lo voy a hacer este año. Este año cambió”, comentó Besozzi en relación con la ley promulgada en diciembre y aún no reglamentada que prevé el concurso, y en algunos casos el sorteo, para el ingreso a las intendencias (más allá de un 4% de ingresos directos). En ese sentido, el intendente reconoció que hace algunos días no contrató en forma directa un chofer para cederle a la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –como lo hacía habitualmente cuando el funcionario habitual entraba en licencia– para no tener problemas. “Ahora no podemos hacer nada, la ambulancia quedará parada 20 días hasta que el hombre vuelva”, apuntó.

“Es un error pensar que nosotros ganamos las elecciones por esto y va a quedar demostrado, porque en este departamento va a volver a ganar el Partido Nacional con esta ley y todo”, adelantó Besozzi. “Se creen que hacíamos política con eso, un disparate”, agregó. El jerarca departamental reconoció, sin embargo, que “nunca” dejó “de a pie los 30 o 35” que le “daban una mano en la campaña”.