La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) dedicó su informe mensual de enero a analizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), firmado el 17 de enero en Asunción. Destacó que se trata de “un hito para la inserción internacional de Uruguay, por la relevancia que el bloque europeo tiene tanto en las exportaciones como en las inversiones”, y que permitirá, según estimaciones oficiales primarias, un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de 0,5%.

Los exportadores mencionaron que se espera que el acuerdo “impulse el comercio de bienes y servicios y la inversión en ambas partes, contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo”, así como que “mejore la competitividad, diversificando y asegurando las cadenas de suministro y diversificando las fuentes de energía y materias primas”. Adicionalmente, la UEU espera que el acuerdo “implemente cambios importantes en la lucha contra el cambio climático, incluida la deforestación”, que “fomente el desarrollo sostenible de ambas regiones” y “fortalezca lazos políticos, económicos y culturales entre las dos regiones”.

En 2025, según señala el informe, la Unión Europea (UE) fue el tercer mayor destino de las exportaciones de bienes de Uruguay, después de China y Brasil: representaron el 13,7% del total de las ventas al exterior del país. La balanza comercial con esa región fue favorable para Uruguay el año pasado, por 174,3 millones de dólares.

Los productos que Uruguay exporta a la UE son mayormente celulosa (38% del total) y carne bovina (32%). El restante 30% se compone de arroz, madera, colza, subproductos cárnicos y lana, entre otros.

En tanto, las importaciones de la UE a Uruguay en 2025 fueron principalmente máquinas y aparatos (22%), vehículos (13%), productos farmacéuticos (12%) y combustibles (6,5%).

Además, la UE fue el segundo mercado de destino de las exportaciones de servicios globales y el principal origen de inversión extranjera directa.

Aranceles y cuotas

El informe destaca que el 70% de los aranceles de la UE “será eliminado en forma inmediata”, una vez que el acuerdo entre en vigor. Entre estos se encuentran los aranceles aplicados a la pesca, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de la especie bovina, manzanas, peras, arándanos, cerezas, ciruelas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, algunos derivados del cuero, bebidas (agua mineral, cervezas y espirituosas), harina y porotos de soja, maíz, tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas, autopartes, entre otros. Los restantes productos serán desgravados por la UE en períodos de cuatro, siete y diez años, añade el informe.

“Es importante resaltar el avance que esto significa para productos relevantes para Uruguay como cítricos, pesca y cueros”, indica el informe. Recuerda que estos productos se beneficiaron de condiciones preferenciales en la UE hasta 2014, “en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), al cual nuestro país perdió acceso tras alcanzar un nivel de renta media-alta, según la medición del Banco Mundial”.

En tanto, recuerda el informe, productos sensibles para la UE como la carne bovina, el arroz, los lácteos y la miel tendrán acceso a través de cuotas, que fueron establecidas para todo el Mercosur, y el bloque tendrá que ponerse de acuerdo en cómo se distribuyen.

En cuanto a la carne bovina, los exportadores señalan que hoy ingresa a la UE a través de cuotas que están por debajo de su capacidad exportadora; hoy ese producto paga aranceles de 15% o más, y con el acuerdo una cuota de 99.000 toneladas (peso carcasa) de carne bovina pagará un arancel de 7,5%. Además, se eliminará el arancel para la cuota Hilton, que actualmente es de 20% para un volumen de 5.606 toneladas.

Para el arroz habrá una cuota libre de aranceles de 60.000 toneladas para todo el Mercosur; hoy, señala el informe, la mayor parte del arroz exportado por Uruguay a la UE paga aranceles de entre 30 y 65 euros por tonelada.

En lácteos, se establecen cuotas recíprocas de 10.000 toneladas libres de arancel para leche en polvo y 30.000 toneladas para quesos. Para la miel habrá una cuota de 45.000 toneladas libres de arancel.