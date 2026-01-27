La Intendencia de Montevideo (IM) informó que del 1º al 31 de marzo estarán abiertas las inscripciones para acceder al programa Mejorá tu vivienda, una iniciativa que otorga préstamos “con orientación técnica primaria” para reformar residencias con problemas edilicios por antigüedad o dificultades de sus propietarios para su mantenimiento.

Según la información que compartió la administración capitalina, las obras más comunes involucradas en este tipo de proyectos son la “refacción o reforma de baños y cocinas; reparación o sustitución de pisos, pintura y revoques; tratamiento de humedades; impermeabilización de paredes y azoteas; limpieza, recuperación y pintura de fachadas; conexión al saneamiento; mejoramiento y reparación de las áreas comunes del edificio y el arreglo de veredas”, entre otras.

Respecto a los montos de cada préstamo, las cifras están discriminadas por el tipo de edificación. De esta manera, mientras a las viviendas o apartamentos individuales les corresponde hasta $ 268.000, la cifra asciende a los $ 1.625.000 —sin superar los $ 216.000 por unidad— cuando se trata de propiedad horizontal y cooperativas.

“Préstamo sin intereses. La devolución será en cuotas mensuales y consecutivas, reajustables cada cuatro meses por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Se podrán otorgar subsidios exclusivamente para obras de fachada, estando sujetos a la evaluación de cada caso”, indicó el comunicado.

El área del llamado abarca parte de los municipios B, C, CH, D y E. La comuna delimitó una zona de acción comprendida en las calles Bv. José Batlle y Ordóñez, Av. General Rivera, Bv. General Artigas, Rbla. Pte. Wilson, Playa Ramírez, Rambla República Argentina, Rambla Sur, Rambla General Bretaña, Rambla Francia, Ing. Monteverde, Rambla 25 de agosto, Rambla Sud América, Rambla Baltasar Brum y el Arroyo Miguelete.

¿Cómo inscribirse y qué requisitos tiene?

La IM listó una serie de requisitos para los aspirantes a inscribirse en el programa. En primera instancia, es preciso “ser propietario, promitente comprador con promesa inscripta y poseedor de derechos sucesorios” del inmueble, mientras que los “arrendatarios y usufructuarios deben contar con la correspondiente firma del propietario/a de la vivienda”.

Por otro lado, los ingresos del núcleo familiar deben ser entre 20 y 100 Unidades Reajustables (equivale a $ 1.847 en enero) y las viviendas deben estar al día tanto con la contribución inmobiliaria, los tributos domiciliarios y la tarifa de saneamiento como con los pagos a OSE, UTE y Antel.

Las casas o edificios deben tener como destino la vivienda. Al momento de la inscripción, que podrá realizarse en la Oficina de Rehabilitación Urbana Ciudad Vieja (Pérez Castellano 1542; funciona los miércoles y viernes de 10.15 a 15.45) o en el Palacio Municipal (Servicio Tierras y Vivienda, Unidad de Rehabilitación Urbana; lunes a viernes de 10.15 a 15.45), se deberá presentar la cédula de todos los integrantes del hogar; comprobantes de sueldo, pensiones o jubilaciones; facturas que den cuenta de los pagos a las empresas estatales y los gastos comunes; las facturas de los tributos, la contribución y la tasa de saneamiento.

“A partir de los 70 años de edad, los aspirantes deberán contar con una firma solidaria (de una persona menor de 70 años) y presentar fotocopia de cédula de identidad, domicilio y comprobante de ingresos de la misma”, advirtió la institución como requisito adicional para esa franja etaria.

Finalmente, en el caso de las propiedades horizontales, es necesario presentar un “documento de conformidad”, un modelo que brinda la IM y que deben completar la mayoría de los copropietarios. También es requisito presentar la cédula de identidad del representante de la propiedad horizontal y una “factura de tarifa de saneamiento y resumen de gastos comunes” que demuestre los tributos al día.