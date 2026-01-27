El 11 de febrero, en Washington, capital de Estados Unidos, tendrá lugar un encuentro entre los jefes del Estado Mayor de 34 países occidentales, por iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Cain, según informó el portal Infobae. Entre los países que formarán parte de la reunión está Uruguay.

Consultada en rueda de prensa por este tema, la titular del Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que no es “atípico” y que es “una invitación que se hace a los jefes de Estado de los países occidentales”. “Las directivas que dimos, aceptando la invitación, es que se concurre a modo de informarnos. No me parece que esté bien –Uruguay no es una isla– que no sepamos qué está pasando y qué está pensando una de las potencias más grandes que tiene el planeta, sobre todo con los últimos sucesos que han movido el tablero geopolítico”, sostuvo.

La ministra insistió con que “se va exclusivamente a escuchar qué es lo que se va a decir allí”, y hay “orden expresa, desde el mando civil, de no adherir a ningún tipo de declaración”, y “mucho menos a ningún tipo de expresiones que se puedan tomar en conjunto”. Por último, Lazo subrayó que la visión de Uruguay con respecto a la política exterior “es muy clara”, de “no injerencia, de definición pacífica de conflictos y de respetar la autonomía y la soberanía de cada uno de los pueblos”. “No tengo más que decir, con eso está todo dicho. Y con eso viaja también el jefe del Esmade [Estado Mayor de la Defensa], el general Rodolfo Pereyra”, finalizó.