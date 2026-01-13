Este lunes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó la herramienta Despacho de Tropa Digital, un nuevo trámite electrónico, que fue lanzado en diciembre de 2025, y está operativo desde esa fecha, pero que comienza a ser obligatorio a partir de marzo de 2026 para todos los movimientos de ganado que lo requieran.

Según informaron las autoridades del MGAP en conferencia de prensa, la herramienta tiene como objetivo reforzar el control sanitario frente a la garrapata, mejorar la vigilancia de los movimientos de animales y originar información en tiempo real, así como afianzar que todos los movimientos que lo requieran tengan su correspondiente despacho, con atención a antecedentes que mostraron niveles relevantes de incumplimiento.

El sistema fue desarrollado por la Dirección General de Servicios Ganaderos y el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), y forma parte del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata. El MGAP, a través del SNIG, constató que el 44% de los movimientos que requerían el despacho de tropa no lo tenían; en tanto, en otros casos se realizaban despachos cuando no correspondía.

El nuevo trámite digital establece un cambio de enfoque: pasará de una caracterización que prevalece por zona geográfica a una clasificación por establecimiento, de acuerdo al estado sanitario frente a la garrapata. Los establecimientos tienen un estatus sanitario inicial determinado por el diagnóstico realizado por la Unidad de Epidemiología de junio de 2025, con un catastro de diagnóstico de máxima, que podrá definir cuándo un movimiento precisa de Despacho de Tropa Digital.

Además, se pueden realizar denuncias por presencia de animales parasitados, sea en tropas recibidas como en establecimientos, con el propósito de abarcar la capacidad de respuesta sanitaria.

El nuevo sistema está disponible para productores, veterinarios y funcionarios oficiales, y posibilita el cruzamiento del tipo de establecimiento de origen y destino, y un simulador de uso libre, que comprueba previamente si un movimiento precisa de despacho.

Los veterinarios de libre ejercicio acreditados tienen permitido realizar todo el trámite digitalmente, que incluye la notificación de tratamientos, la firma electrónica mediante token y el pago del timbre a través de pasarela de pagos. El Servicio Veterinario Oficial cuenta con herramientas para la gestión de despachos, el control oficial de tropa digital, el análisis de denuncias y la actualización del estatus sanitario de los establecimientos.

El titular del MGAP, Alfredo Fratti, dijo que la herramienta es “una de las cosas prioritarias en este período de gobierno”. “En un país como el nuestro, que pretende estar en los mejores mercados, no podemos permitir que nos devuelvan contenedores porque tienen residuos”. Apuntó que permitirá “bajar la burocracia y facilitar”, y agregó que es “un producto revolucionario, que nos pone a la cabeza en estos sistemas en Sudamérica y en el mundo”.

Por otro lado, el coordinador del Plan Nacional Contra la Garrapata, Carlos Fuellis, explicó que lo que “pretende” la nueva digitalización es “incrementar el control, basados en la norma, para minimizar la dispersión del problema, alineados con el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata”.

Añadió que esto se logra “dotando a los movimientos de animales de un control más robusto previo al preembarque, y asegurando que aquellos movimientos que requieran del trabajo de esta certificación que hace el veterinario de libre ejercicio lo tengan”, “estableciendo reglas claras, cuándo corresponde un despacho y cuándo no, y disminuyendo errores u omisiones”.

El Despacho de Tropa Digital está en proceso de transición, en el que convive con el trámite en papel. Luego de constituirse la obligatoriedad en marzo, no se emitirán autorizaciones de embarque para movimientos que requieran despacho y no cuenten con el digital.

Para comenzar la fase de implementación, el MGAP desarrollará reuniones y capacitaciones con centros veterinarios, servicios oficiales y productores interesados de todo el país.

El ministerio señaló que la herramienta facultará hacia un avance en la integración de los sistemas sanitarios, en el que podrá habilitar el diálogo con el programa Vigías de la cartera –para capacitar y generar una red de mujeres rurales ante el cambio climático– y el desarrollo de la Planilla de Control Sanitario Digital, que consolide un sistema sanitario digital integrado.