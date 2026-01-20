En 2025, China “se consolidó como el principal socio para Uruguay”, detalló el informe anual de Uruguay XXI. El país asiático fue destino del 26% de lo exportado (3% más que el año anterior), alcanzando una compra total de bienes uruguayos por 3.493 millones de dólares (12% más respecto a 2024). Además, China también fue el principal origen de las importaciones el pasado año, completando Uruguay un desembolso aproximado de 2.976 millones de dólares por productos de esa procedencia.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la República, Yamandú Orsi, visitará China. El mandatario llegará a tierras asiáticas el 3 de febrero junto a una delegación de casi 20 autoridades, entre jerarcas de Presidencia de la República y de ministerios, así como de entes e institutos estatales. La comitiva también contará con varios representantes del sector privado, entre los que se destacan empresarios de diferentes sectores y representantes del PIT-CNT.

El viaje, que fue definido por Uruguay XXI como “misión estratégica”, se desarrollará hasta el 7 de febrero y tendrá como centro las ciudades de Beijing y Shanghai. En lo que tiene que ver con la delegación empresarial, se informó que “las actividades centrales” tendrán lugar los días 3 y 4 en Beijing, y los días 5 y 6 en Shanghai. La citada agencia detalló que se “prevé una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales, la identificación de oportunidades de negocio y la promoción de la oferta exportable y de inversión de Uruguay”.

La delegación de autoridades

la diaria accedió a una lista extraoficial de la delegación de autoridades que visitará China. Por parte de Presidencia de la República, además de Orsi, se espera la presidencia del prosecretario, Jorge Díaz. Asimismo, también asistirá el canciller, Mario Lubetkin, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. A nivel de subsecretarios, estarán el de Economía, Martín Vallcorba, y el de Ganadería, Matías Carámbula.

Se espera también la presencia en la delegación de los presidentes del Banco República (BROU), Álvaro García, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza. Se sumará además la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira. Por último, se destaca la presencia de un conjunto de representantes de institutos, programas y secretarías vinculadas al sector productivo y la innovación. Uno de ellos es el presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Álvaro Brunini. En esa línea, también estarán el secretario de Ciencia y Tecnología, David González, y el responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili.

Más anclados al sector productivo, se destacan los presidentes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola. También figuran en la lista extraoficial el director Nacional del Sistema Nacional de Emergencia, Leandro Palomeque, y las principales autoridades del Congreso de Intendentes: Nicolás Olivera (presidente), Francisco Legnani (primer vicepresidente) y Carlos Albisu (tercer vicepresidente).

Representantes empresariales y sindicales

Quienes se sumen a la delegación de autoridades “deberán asumir los costos asociados a pasajes, traslados, alojamiento y otros gastos derivados de la participación”, se señala en la comunicación de Uruguay XXI sobre el viaje. Según informó Subrayado más de 60 empresarios formarán parte de la delegación. En ese sentido, por el momento, la diaria logró confirmar la presencia de varios directivos de gremiales empresariales. En lo que tiene que ver con representatividad, lo más destacado aparece por el lado de Leonardo Loureiro, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).

Por parte del sector agropecuario, algunos de los representantes serán el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber. Asimismo, por parte de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), estará el presidente, Eduardo Ugal, y el director ejecutivo, Alejandro Puchiele.

Por parte de la Cámara de Comercio y Servicios (CCyS), estará en la delegación el presidente Julio César Lestido. También se confirma la presidencia de directivos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), pero no la de su presidente, Amilcar Perea (por problemas de agenda). Desde el PIT-CNT, la diaria confirmó que los representantes serán dos: el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano.

Objetivos y expectativas de empresarios

“Nosotros lo vemos esto como una misión estratégica, una misión para darle continuidad y seguir fortaleciendo uno de los principales mercados que tiene el país”, comentó a la diaria Puchiele, director ejecutivo de la CIF. El representante de la gremial se detuvo en la relevancia para la industria cárnica de China, principal mercado en volumen para la carne bovina del Uruguay y segundo mercado en valor.

Puchiele destacó también el “componente institucional” de la misión, dado que el “mercado estratégico” chino valora la “seriedad” de Uruguay, y en ese marco una delegación de autoridades y empresarios da una “señal potente”. “Es clave en este tipo de instancias dialogar, intercambiar y explicar de alguna forma cómo se trabaja en Uruguay entre el sector público y privado”, enfatizó el director ejecutivo de la CIF.

Más allá de la importancia actual del mercado chino, Puchiele señaló que la industria cárnica ve la posibilidad de “seguir creciendo”, avanzando con “nuevas habilitaciones, ampliación de protocolo sanitario, incorporar nuevos productos, mejoras en las condiciones de acceso y habilitación nuevas plantas” para la entrada de productos al país asiático.

Desde la ARU, Ferber también se detuvo en la “fortaleza” que le da al presidente Orsi el acompañamiento de una delegación tan nutrida. Desde la visión del agro, el representante gremial dijo a la diaria que es “importante afianzar lo que tenemos” en materia comercial con China y poder “ver de primera mano cómo ven las autoridades chinas a los productos uruguayos”. El empresario reconoció además que el país asiático tiene “muchísimo potencial” en materia tecnológica y “es probable” que se genere “algún tipo de contacto” para acceder a nuevas herramientas.

Desde la CUTI, el presidente Perea dijo que irán no solo directivos sino varios socios de la cámara. En ese sentido, comentó que en algunos casos estos empresarios llegarán a China “con intereses puntuales” en materia de “alianzas o posibles inversiones”, para “poder seguir desarrollando oportunidades de negocio”. Reconoció que no se espera acceder al país asiático con el “modelo tradicional” de servicios tecnológicos de Uruguay porque es un sector que se maneja por precios y no por calidad.

Objetivos y expectativas del PIT-CNT

“Es una de las principales potencias y reúne condiciones muy importantes para que Uruguay pueda intensificar sus relaciones”, evaluó Castellano. Según el director del Instituto Cuesta Duarte, al PIT-CNT, además de lo comercial, le interesa “intercambiar con China sobre aspectos estratégicos de desarrollo”. Recordó que la central sindical ha impulsado la necesidad de crear una “estrategia nacional de desarrollo”, algo que ya se está trabajando en un ámbito tripartito donde está el gobierno y los representantes empresariales.

“Uruguay tiene que desarrollar una estrategia nacional que permita diversificar su producción, conquistar más mercados, y en definitiva incorporar tecnología y mano de obra calificada”, comentó Castellano. “Queremos que sea una experiencia en la que podamos intercambiar y sobre todo escuchar los propios desarrollos estratégicos de un país de este tamaño y de esta importancia”, agregó.

Indicó también que se buscará “desarrollar un intercambio con la central sindical de China”. Remarcó que se quiere “escuchar el proceso de desarrollo de la organización sindical y las inquietudes de los trabajadores chinos”.