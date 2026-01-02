El lunes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizó la ceremonia de entrega de 46 viviendas a familias realojadas en el nuevo complejo habitacional Tobas, situado en las calle Tobas entre Corumbe y Guillermo Muñoz con acceso a la calle Jacobo Varela, en el barrio Pérez Castellanos.

Las familias habitaban en el asentamiento Alfonso Lamas, ubicado entre las calles Alfonso Lamas, Barros Arana y Osvaldo Cruz, en el barrio Flor de Maroñas. Según las autoridades, las familias se encontraban en una zona con riesgo de inundación, inconvenientes en el saneamiento y problemáticas en salubridad.

La adjudicación se enmarca dentro del Plan Nacional de Relocalizaciones, con la participación de la Intendencia de Montevideo (IM) como parte de las acciones de intervención. La IM contribuyó con el predio mediante la Cartera de Tierras, diseñó la urbanización y realizó un llamado a concurso arquitectónico para el diseño y la ejecución de las viviendas.

El proceso se ejecutó por medio de dos modalidades: la construcción de 46 nuevas soluciones habitacionales; otras 19 familias accedieron a la compra de vivienda disponible en el mercado. La inversión total del proyecto fue alrededor de los 3.500.000 de dólares, que incluyó tanto las viviendas como la infraestructura asociada.

El acto de entrega contó con la presencia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el director nacional de Vivienda, Milton Machado; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la alcaldesa del Municipio F, Matilde Palermo, y el alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

La ministra Paseyro expresó que el proceso se inició en 2019 a través del convenio, la participación activa de vecinos y el comienzo de las obras en 2020. Además, la titular de la cartera hizo énfasis en el trabajo de la comunidad organizada y se dirigió a las personas relocalizadas: “El compromiso que tenemos es con ustedes, porque tan importante es el camino recorrido hasta acá como el que empieza a partir de ahora, que es continuar organizándose, seguir trabajando por el barrio, fortaleciendo los lazos comunitarios para continuar mejorando el lugar y mejorando la calidad de vida de ustedes”.

En tanto, el director nacional de Vivienda, Machado, aludió en su oratoria a las problemáticas que rodeaban a las familias, y lo que significa que estas familias están accediendo a una vivienda segura: “Ahora pueden tener una casa que no se inunda, con mejores condiciones de higiene y de salud. Porque la vivienda no es sólo la vivienda. Es el soporte material fundamental para mejorar la vida”. A su vez, Machado apuntó al trabajo conjunto entre los niveles de gobierno, tanto departamental como el tercer nivel de gobierno, los municipios F y D.

El jerarca detalló que en esta oportunidad, el convenio estableció que “la Intendencia aportó el terreno y ejecutará la infraestructura de servicios como saneamiento, pluviales y vialidad, mientras que el MVOT financió la construcción de las viviendas”.

“Armamos todo el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, que prevé continuar con la política de realojo”, dijo en rueda de prensa Machado, y mencionó que sobre todo se focalizan en poblaciones con “problemas de contaminación, de inundación o de aguas residuales”.

Por su parte, el intendente Bergara destacó en el acto que en el terreno que se encuentra en frente al complejo Tobas se instalarán cuatro cooperativas más. También contó que el predio donde se encontraban las familias se liberó para desarrollar obras de saneamiento y vialidad.