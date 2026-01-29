El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que están “muy satisfechos con lo ocurrido en las últimas 36 horas” a raíz de las medidas anunciadas para mitigar la baja del dólar. Destacó que la divisa, que este jueves cotizó a 37,70 pesos para la compra, “se ha movido”, aunque señaló que “ahora tenemos un enorme desafío para sostener esto en el tiempo”.

En una rueda de prensa tras reunirse con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Oddone reiteró que el gobierno decidió actuar sobre la caída del dólar cuando “factores uruguayos se mostraron muy importantes en la evolución del dólar”, generando que el país “tuviera una depreciación muy diferente al promedio de los países que nosotros estamos siguiendo”. Las medidas del gobierno se sumaron al accionar del Banco Central, que el lunes resolvió bajar la tasa de interés en un punto porcentual, adelantando que “estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios” si este no se normaliza.

Entrevistado por Búsqueda, Oddone sostuvo que cuando la semana pasada el dólar “alcanzó un nivel inusitadamente bajo” y Uruguay pasó “a estar en la cola” de la tabla en variaciones nominales del dólar de países de referencia, “todas las señales de alarma se prendieron”. Entre los “factores específicos uruguayos” que se sumaron a “la aceleración de la depreciación del dólar a escala global”, el ministro mencionó la “temporada turística que empezaba a generar un stock de dólares importante” y que “empresas como Ancap y UTE estaban haciendo un menor nivel de compra que lo habitual, producto de cosas como la rotura de la boya [petrolera] y porque el precio del petróleo cayó”.

Consultado sobre si el objetivo de las medidas es que el dólar alcance cierto precio, el ministro señaló que, “una vez que volvamos a niveles que no fueron los de la semana pasada, lo que vamos a estar mirando es la variación comparada”. Puntualizó que “establecer cuál es el piso es algo, primero, que forma parte del secreto y del arte de la política económica. Segundo, que es muy difícil fijarlo, porque es una variable que uno no controla”. En ese sentido, señaló que los hechos de las últimas semanas –la “intervención militar en Venezuela sorpresiva; una polémica, de la intensidad que ha tenido, con los socios de la OTAN de parte de Estados Unidos por el tema de Groenlandia”, así como la situación en Minneapolis– le han dado “al escenario global un nivel de incertidumbre muy elevado, que se traduce en variabilidad de los activos financieros”.

Una de las acciones que el equipo económico anunció que aplicaría desde el martes es la negociación de “compras a futuro en dólares para enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera”. A su vez, se está trabajando en un paquete legislativo, que se presentaría en el primer semestre, para mejorar el proceso de formación de precios. Oddone señaló que “hay que trabajar en los precios en los que el Estado contrata y en cómo se actualizan”, en “desestimular que a nivel privado los contratos de largo aliento contengan pautas indexatorias hacia atrás y en “trabajar en procesos de formación de precios que son perniciosos porque inducen prácticas de distribuidor exclusivo”. Mencionó “regulaciones aduaneras o en tramitación con el Estado que son redundantes” y “encarecen o promueven la inercia en el proceso de formación de precios y suponen ineficiencias”. “Eso forma parte de un paquete normativo para la innovación y la competitividad en lo que, a nivel de decreto, queremos anticipar algunas cosas”, afirmó.

Consultado sobre si se apunta a “pesificar” la economía, el ministro señaló que “la pesificación tiene connotaciones, por aspectos de políticas que se han desplegado en la región, que a nosotros no nos agradan”. Por lo tanto, en su lugar, el gobierno habla de “desdolarizar” y considera que “es un buen momento para avanzar en el proceso de desdolarización”, en el marco del “nuevo nivel de precios que la economía tiene y la inflación que el país tiene, y con los cambios que el país ha realizado”.

No obstante, reconoció que bajo las “circunstancias tan particulares por las que el mundo está atravesando, con un debilitamiento agudo del dólar, no es el momento para apretar el acelerador en esta materia”.

“Clima positivo” y “respuesta alentadora”, valoró el presidente de la APPCU

En el encuentro con la APPCU estuvo presente “la evolución de la economía en general” y del dólar en las últimas semanas. Asimismo, la gremial presentó planteos al jerarca, “muchos de ellos atendibles”, reconoció Oddone. El presidente de la APPCU, Alfredo Kaplan, afirmó que “el clima fue muy positivo” y que el ministro “entendió nuestras preocupaciones”. “De alguna forma, fue receptivo. Le hicimos distintos planteos y quedó en estudiarlos. Y cuando alguien queda en estudiarlos, para uno es una respuesta alentadora”, sostuvo.

En una rueda de prensa explicó que la baja del dólar afecta a los promotores privados de la construcción, porque “nuestros costos, cuando pensamos un proyecto, son en dólares”. Por lo tanto, “si baja el dólar, los costos en dólares son más altos y si suben en moneda nacional, doblemente más altos”. Señaló que el jueves pasado estaban “muy preocupados con la compensación del dólar en 37 y poco”, y ahora la gremial tiene una “expectativa distinta”.

Sobre otros planteos realizados al ministro, Kaplan señaló que le propusieron que, en el marco de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y la vivienda promovida, “si un proyecto se presenta [y] después de X días –X días a determinar, serán 60, 90, 120–” no tiene una respuesta, “se aprueba en forma ficta, con la responsabilidad del técnico actuante”. El dirigente dijo que el desarrollo de un proyecto inmobiliario “es algo que lleva mucho tiempo” de por sí, y a lo que se le agrega “los tiempos que lleva tramitar un permiso en la Intendencia, en la Comap y en la ANV [Agencia Nacional de Vivienda]. “Todo eso genera, de alguna forma, un retraimiento en la confianza de quienes emprenden estos emprendimientos”, afirmó.

Asimismo, señaló que Oddone se comprometió a estudiar la posibilidad de dotar de más recursos al plan Entre Todos, “para hacerlo más efectivo”.