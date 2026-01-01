La operativa en la terminal de Tres Cruces, con respecto a los arribos y partidas, está casi un 4% por debajo del mismo período, efectuándose la comparación con los últimos 12 días de 2024. Ese 4%, considerando al país dividido en cuatro zonas –norte, centro, sur y este–, “es equilibrado”. Así lo informó a la diaria el jefe de la torre de control de la terminal, Pablo Saraví.

Explicó que el operativo por las fiestas tradicionales se inició el pasado viernes 19 de diciembre, hasta este jueves 1° inclusive, y que en el transcurso de esos días no hubo una jornada que tuviera una demanda diferente o especial. Entre esas fechas se calcularon unos 13.700 arribos o partidas. “Muchas personas comenzaron a viajar desde el pasado viernes 26, y hasta el día 31 inclusive”, comentó.

Sobre el movimiento de coches que hubo este miércoles 31 de diciembre, comentó que se alcanzaron unos 1.100. En tanto, para este jueves se aguarda que haya unos 340. Además, explicó que el pico se espera para este viernes 2, cuando desde las 5.00 y hasta el final de esa jornada, se alcance a una cifra cercana a 1.400 movimientos.

“Lo que sucede el 2 de enero es que se juntan los arribos de personas que fueron a pasar el 31 y comienzo del nuevo año al interior y que retornan a Montevideo. Habrá una gran cantidad de arribos, y simultáneamente comienza a aumentar el movimiento por las partidas de las personas que dan inicio a sus vacaciones”, resaltó.

Saraví dijo que desde el 20 de diciembre la terminal de Tres Cruces “pasó a operar bajo horarios de temporada de verano”, con los horarios que determina el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este “cambio” significa que las diferentes empresas reforzaron los viajes y horarios al este del país, principalmente a Maldonado y Rocha.

Con respecto a los movimientos de estos últimos días, informó que la mayoría fueron partidas o arribos al este, principalmente a Piriápolis, Punta del Este, Chuy, La Paloma y La Barra. Consultado acerca de si descendieron los viajes hacia el norte del país, dijo que la caída del 4% “es equilibrada” con respecto a 2024.

Con relación a las partidas y arribos de viajes internacionales, comentó que “la gente inicia las vacaciones, y ya se analizará cómo se comporta el exterior. Generalmente, la parte internacional representa más o menos el 7% del movimiento de la terminal”.