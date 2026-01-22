Este jueves fue el turno del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento. A instancias del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, las autoridades del MGAP fueron convocadas para informar sobre la destitución de seis directores departamentales de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado.

Sobre las 13.00, tras una introducción en la que reprochó a los legisladores oficialistas no haber ampliado el motivo de la convocatoria para tratar la situación de la sequía y las acciones del MGAP –lo que generó un breve cruce con la presidenta de la comisión, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, por desviarse del asunto de la convocatoria–, Da Silva arribó a la decisión del MGAP de cesar en sus funciones a los directores departamentales, tomada, según el senador, con “alevosía”, “entre los pan dulces y los budines ingleses”, por Fratti.

“En Maldonado hay una directora cesada y es el huracán del infierno, donde está la sequía”, aseveró el senador nacionalista, al señalar que los directores destituidos estuvieron “atravesando la peor tragedia climática que vivió Uruguay en los últimos 100 años”. Da Silva sostuvo que los jerarcas fueron seleccionados en un llamado al que se presentaron más de 900 personas en 2020 y que “los destituyeron sin hacer una sola evaluación de desempeño”.

“El campo no se politiza”, afirmó Da Silva, al acusar al ministerio de “meter un puntero político” en las direcciones departamentales. En ese sentido, infirió que, en Maldonado, para cumplir con “compromisos políticos” con el exintendente Óscar de los Santos, la intención del ministro sería designar al excandidato a alcalde de San Carlos por el FA Julio César Pereira.

“Desaprovechar ese know how, esa sabiduría, por compromisos políticos, cuando hay un mundo de cargos para politizar”, es, para Da Silva, “un grosero error que nos divide”. En ese marco, consultó a la delegación del MGAP –compuesta por Fratti; el subsecretario, Matías Carambula; la directora general, Cecilia Riera; el exdirector y la actual directora de Descentralización, Ricardo Teixeira y Ariadne García– por qué se cesó a los directores, si existe algún compromiso político y cuáles serán los perfiles de los nuevos jerarcas.

El senador también cuestionó que hay un “limbo” en el MGAP ante la renuncia de Teixeira, mientras “el ministerio degüella a seis directores” y en momentos de sequía.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Carlos Rydström hizo uso de los 15 minutos adicionales de exposición inicial y consultó a las autoridades por qué se decidió cesar, entre todos, a los seis directores, si existen evaluaciones sobre su desempeño y si alguno de ellos cometió faltas reiteradas. Además, preguntó por qué no se priorizó cubrir los cargos de los directores departamentales de Rivera y Cerro Largo, quienes renunciaron.

“En política, el que se precipita se precipita”

Fratti no dejó pasar algunas de las acusaciones del miembro convocante, como que, estando en Maldonado, en lugar de reunirse con la directora departamental, “a los únicos a los que les preguntó fue a los jugadores de polo”. El ministro respondió que visitó ese departamento junto con el presidente de la República para “estar presente en una inversión que se está realizando en Maldonado, que anda en los 30 millones de dólares, y nos pareció importante respaldar ese tipo de actividades”.

Por otro lado, Fratti aclaró que la renuncia del exdirector de Descentralización se debió a un problema de salud. “Ricardo Teixeira no se va del ministerio ni renuncia al cargo por cobarde”, aseveró el ministro, y apuntó que “es muy jodido acusar a la gente sin fundamento y decir que se fue porque estaba brava la cosa”. La razón de la renuncia valió la aclaración del diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien afirmó que no se estaba en conocimiento del motivo de la renuncia. Da Silva, no obstante, puntualizó que “cualquiera que esté en un cargo de confianza es pasible de que su nombre ande por ahí, y uno no es dueño de saber lo que le pasa a la gente o no”.

Respecto del motivo de la convocatoria, Fratti lo calificó con una de las máximas de la política uruguaya –que atribuyó al expresidente Jorge Batlle–: “En política, el que se precipita se precipita”. “Nos estamos precipitando, porque acá se ha hablado de despidos que no hubo. Y si no, que alguien me muestre una carta del Ministerio de Ganadería destituyendo a alguien: no existe, porque no está”, afirmó el titular del MGAP.

El ministro señaló que “lo que se hizo fue avisarles a algunos funcionarios que, en el futuro, cuando se designaran [los directores] como marca la ley, podían no ser tomados en cuenta”. “Se les avisó con tres o cuatro meses de antelación que no se los tomaría en cuenta para un nuevo contrato, por una cuestión que me parece lógica de no enterarte de un día para el otro”, dijo.

Los contratos de los directores finalizaron el 28 de febrero de 2025, con el fin del gobierno anterior, explicó Teixeira. Según el artículo 124 de la Ley 19.670, los funcionarios deben permanecer en sus funciones “hasta tanto se designen los nuevos titulares”. Fratti apuntó que, “si hay alguna cosa para acusarnos, es la demora en estas decisiones”, en referencia a las nuevas designaciones.

Sobre una de las consultas remitidas, Teixeira respondió que la cartera no tiene “ninguna evaluación por escrito” y argumentó que eso no les corresponde, “porque el contrato lo firmaron con el gobierno anterior”. Fratti señaló que se está “recibiendo información de personas y de gremiales agropecuarias sobre las personas estas, que les dijimos que no íbamos a renovar, por eso no hay nada escrito ni nada resuelto”.

Por su parte, Riera sostuvo que “no es obligación” la selección de los directores mediante un llamado a concurso. “Hoy, si el ministro dice: ‘Bueno, estos otros directores departamentales, que no están dentro de los seis, quiero mantenerlos porque han demostrado su idoneidad’, ¿qué hace ahí? ¿Llama a concurso de vuelta? No, designa directamente por la idoneidad y hace un nuevo contrato”, señaló la directora general, remitiéndose al artículo 297 de la Ley 19.355, que faculta al MGAP a “contratar 19 directores departamentales, los que deberán acreditar idoneidad suficiente de acuerdo a las tareas a desempeñar”.

Oposición cuestionó la “politización de la estructura del Ministerio”

“Las explicaciones son típicas del ministro Fratti”, dijo Da Silva, para quien, “no contestó nada”, ni “si va a acomodar gente” ni tampoco “cómo se van a designar”. “Faltó a la verdad, acaba de mentirle nuevamente al Parlamento; mentiroso”, aseveró Da Silva. Con base en la explicación de Riera, el senador señaló que la designación directa de los directores no es ilegal, pero sí “cambia el criterio: el Frente Amplio acomoda a los amigos”. El senador aseguró que, entre el 15 y el 16 de diciembre, Teixeira y García se reunieron con los seis directores departamentales para “decirles que los iban a cesar por razones políticas”.

“A veces me parece que habló en japonés, porque hay gente que no me entiende”, respondió Fratti en su intervención final, tras más de cinco horas de sesión. “Me tomé el trabajo de contestar cada una de las preguntas, dicen ‘no contestaste’; se puede no compartir, pero…”, continuó el ministro.

Desde la bancada del FA, se marcó en diferentes intervenciones que el debate estaba agotado. “Yo esperaba, honestamente, que hoy acá alguien hubiera traído por escrito una resolución del ministro”, dijo el senador del FA Daniel Borbonet. El diputado oficialista Gabriel Otero sentenció que “hay un gobierno, hay un ministro y hay un Ministerio que tiene el derecho de elegir con quién va a trabajar, a quién le va a dar la confianza política”.

Por su parte, la diputada del FA Ana Olivera cuestionó el “prejuicio” en los argumentos de la oposición al acusar “una política clientelar” y asumir que “quienes van a llevar adelante esas tareas no van a responder a un perfil de idoneidad”. “Tenemos que ser más cuidadosos cuando hacemos determinadas apreciaciones, y sobre todo cuando juzgamos intenciones”, consideró.

Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, durante la sesión, se confirmaron los “indicios” de que “íbamos camino a lo que estamos yendo: la politización de la estructura del Ministerio”. En esa línea, el diputado blanco Sebastián Andújar planteó: “No entiendo cuál es la posición, o cómo se toma la determinación de aquellos [contratos] que caen, si no fueron evaluados”. Señaló que el gobierno “vuelve a ser oscuro en cómo dice las cosas o cómo las enfrenta”.

“Estas cosas podrían haber sido mucho más sencillas, mucho más claras, si se dijeran las cosas como son o como se tienen pensado”, consideró Andújar, y apuntó a que, “dentro de 15 días, van a pasar cosas distintas, o van a ser las cosas como realmente las tenían planificadas, donde pesa mucho más lo político que lo jurídico”.

El senador colorado Pedro Bordaberry consideró que los cargos de los directores departamentales no son de particular confianza, “porque, en primer lugar, deben acreditar idoneidad”. “¿Qué es mejor que un llamado público para llenar un cargo? ¿Qué es mejor que un concurso para llenar un cargo? ¿Por qué se le tiene miedo a los concursos? ¿Por qué se le tiene miedo a la transparencia?”, cuestionó Bordaberry, y afirmó que en 2015 y en 2020 se hicieron llamados a concurso.