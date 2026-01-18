A su regreso de la ceremonia de firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), que se concretó el sábado en Asunción, el presidente Yamandú Orsi dio una rueda de prensa en la Base Aérea 1, en la que destacó la “señal alentadora” que implica la suscripción de este acuerdo en un mundo “tan complejo y tan imprevisible”, porque muestra que “algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud”.

A partir de ahora se abre un proceso “de análisis de cada una de las áreas de la economía” sobre los impactos del acuerdo y un camino de ratificaciones parlamentarias tanto a nivel de la UE como del Mercosur, indicó el presidente.

Orsi afirmó que desde el Poder Ejecutivo se solicitará al Legislativo uruguayo que la ratificación se dé lo más pronto posible. “No solo nosotros vamos a hacer eso, sino que algunos presidentes que ahí estuvieron lo manifestaban, que van a apurar el proceso legislativo, que es necesario. Evidentemente todos estamos muy expectantes de ese largo proceso que va a ocurrir en Europa, pero nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes”, señaló Orsi. El Mercosur también deberá discutir en los próximos meses cómo se distribuirán internamente las cuotas de exportación con arancel cero al mercado europeo.

Los parlamentos de los cuatro países miembros del Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– deberán ratificar el acuerdo comercial para que este entre en vigor. Por el lado europeo, la aprobación corresponde al Parlamento Europeo y no a los parlamentos nacionales, dado que el pilar comercial es una competencia exclusiva de la UE. Por esa razón, se optó por avanzar en un Acuerdo Comercial Interino separado de los pilares vinculados a la política y la cooperación, que sí requieren la ratificación de todos los cuerpos legislativos nacionales, un proceso que podría extenderse hasta cinco años. Una vez que el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur entre en vigor, el acuerdo interino sería derogado y sustituido por este último.

La aprobación del acuerdo en el Consejo Europeo el 9 de enero –hito que habilitó su rúbrica– se concretó en medio de las persistentes presiones por parte de los detractores del acuerdo, principalmente Francia, Polonia y Hungría. Esta semana, el Parlamento Europeo votará dos propuestas presentadas por eurodiputados para solicitar al Tribunal de Justicia de la UE una evaluación de las bases jurídicas del acuerdo y su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Una fuente de la UE señaló a la diaria que lo único que podría hacer caer el acuerdo en Europa es el rechazo del Parlamento. La votación en la Eurocámara está prevista, por ahora, para mayo, y se requerirá una mayoría simple para aprobar o rechazar el acuerdo comercial. Si bien “hoy por hoy el fervor está a favor de estar en contra del tratado”, la fuente consultada confía en que en los próximos meses se logrará el apoyo necesario para su ratificación.

Los pasos que se vienen en el Parlamento uruguayo

Consultado sobre la preocupación que surgió en algunos sectores de la economía y la sociedad, por ejemplo en la Confederación de Sindicatos Industriales, sobre los impactos que tendrá la firma del acuerdo, Orsi reconoció que algunos sectores de trabajadores y también del empresariado “ponen sobre la mesa preocupaciones”, porque “sabemos bien que un acuerdo de este tipo genera dolores y alegrías”. “Bueno, hay que tratar de trabajar estos años que vienen para que sea un ganar-ganar, y de eso se trata”, indicó.

La cancillería solicitó hace unos meses al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio de impacto sobre el acuerdo, que sería presentado en los próximos días, según indicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. Entrevistada por Búsqueda, la vicecanciller afirmó que el análisis sectorial realizado por el BID “va a ayudar mucho también a desmitificar muchas de las cuestiones que se están conversando” en torno a los sectores que podrían verse perjudicados por el acuerdo. Además, señaló que, al enviarse al Parlamento, el acuerdo irá acompañado “de un resumen que establece los beneficios, los cambios legislativos que habrá que hacer y demás”.

Lee más sobre esto: La vicecanciller dijo que, de no ratificarse el acuerdo UE-Mercosur, habría “una pérdida enorme de credibilidad europea”

En diálogo con la diaria, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, explicó que, en primer lugar, para poder remitir el texto del acuerdo al Legislativo, el Poder Ejecutivo debe recibir las copias protocolizadas del tratado por parte del país signatario, en este caso, Paraguay.

En tanto, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien preside la comisión homóloga en la cámara baja, señaló a la diaria que, hasta que el Poder Ejecutivo no envíe el proyecto, “los parlamentarios poco podemos hacer, más allá de hablar, coordinar y manejar posibilidades, que es lo que hemos venido haciendo”. Rodríguez auguró que el texto del acuerdo demorará un par de semanas en llegar al Parlamento.

Teniendo en cuenta que existe consenso entre los partidos políticos para que Uruguay sea uno de los primeros países en ratificar el acuerdo, el Parlamento, que aún no ha definido por qué cámara o comisión ingresará, maneja la posibilidad de establecer un “mecanismo de tratamiento rápido” –fast track–, lo que probablemente empezará a conversarse en los próximos días, indicaron los legisladores.

Una de las ideas que están sobre la mesa es instalar de forma integrada ambas comisiones de Asuntos Internacionales, es decir, una especie de comisión bicameral, lo que “podría permitir unificar el recibimiento de todas las delegaciones que van a solicitar ser recibidas”, para luego pasar a la votación en cada una de las cámaras, explicó Caggiani.

Rodríguez proyectó que, una vez ingresado el proyecto, en dos semanas el Parlamento podría ratificar el acuerdo. El esquema de trabajo que propondrán al gobierno, indicó, es que primero comparezcan las delegaciones del Poder Ejecutivo que correspondan ante la comisión integrada –“sería más prudente recibirlas por separado”– y luego las organizaciones sociales. “En una semana recibís a todo el mundo y, en la semana siguiente, votás en el Senado y votás en Diputados”, señaló.

“Hay que poner toda la carne en el asador para que comience rápidamente a operar”

Caggiani anticipó que la agenda de delegaciones será “amplia y robusta”. Si bien el Parlamento está limitado a aprobar o rechazar el acuerdo, el senador afirmó que “todos los insumos que se reciban siempre son bienvenidos”, ya que, a partir de su implementación, comenzará a desarrollarse una “agenda interna del acuerdo”, vinculada a la definición de políticas nacionales, por ejemplo, para que “los sectores ganadores tengan beneficios, pero también que todos los sectores de la economía uruguaya en términos globales se vean beneficiados”.

El senador del Partido Colorado Robert Silva dijo a la diaria que “va a haber que realizar acompañamientos, regulaciones y políticas públicas para acompañar a determinados sectores”, principalmente industriales, que han manifestado preocupación. Sin perjuicio de ello, aseguró que la firma del acuerdo “es una muy buena noticia para el país” y que su fuerza política lo acompaña en su conjunto. “Estoy convencido de que va a haber un antes y un después, y por eso todos los gobiernos trabajamos mucho para que se concretara. Ahora hay que poner toda la carne en el asador para que comience rápidamente a operar”, señaló.

Silva afirmó que cederá su banca al exvicecanciller Nicolás Albertoni (2022-2025) para el tratamiento del acuerdo en el Senado, tanto en la discusión en el plenario como, “eventualmente, en la participación en comisiones también”, “para defender este acuerdo y poner sobre la mesa las ventajas y acciones que, específicamente, en forma paralela, hay que llevar adelante”.

Por su parte, Cabildo Abierto –que integra la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados– e Identidad Soberana (IS) no han definido una postura sobre el acuerdo, señalaron a la diaria. El diputado de IS Gustavo Salle, no obstante, adelantó que “probablemente” su partido no esté a favor, ya que “los que estuvieron involucrados en su confección [del acuerdo] ya son todo un problema, así que lo vamos a estudiar con mucho detenimiento y precaución”, afirmó.

Inserción internacional: “No hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos”

Por otro lado, el presidente ratificó que el país seguirá buscando concretar acuerdos comerciales tanto desde el Mercosur como a nivel bilateral. Mencionó en este sentido la misión comercial y de Estado a China que encabezará del 29 de enero al 8 de febrero, y aseguró que en la conversación que mantuvo la semana pasada con el embajador de Estados Unidos, Louis Rinaldi, también conversaron de “acuerdos económicos” y de la “posibilidad de fortalecer el comercio entre los dos países”.

“Uruguay debe seguir examinando formas de encontrar nuevos aliados, nuevos socios”, y “estrechar lazos con las distintas alianzas que existan”, remarcó, y consideró que hoy, “por la coyuntura en la que estamos, pero además por las características que Uruguay tiene, no hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos”.

“Es cierto que el Mercosur te plantea algunos cuidados que tenés que tener. Se habló en muchas ocasiones de flexibilidad, otros hablan de modernización. Yo creo que el Mercosur ha ido aprendiendo sobre la marcha que debe ponerse a tiro con la realidad que nos toca vivir. A tal punto que países con conducciones filosóficamente diferentes, en este tema concreto de la Unión Europea, no pusieron ni un matiz siquiera. ¿Qué quiero decir? Que lo peor que podemos hacer es aislarnos”, afirmó Orsi, “porque, en definitiva, un país como el nuestro precisa inversiones, precisa vender”. “Tenemos un mercado interno pequeño y tenemos un techo que todavía está alto”, acotó.