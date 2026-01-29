El presidente Yamandú Orsi traspasó este jueves oficialmente el mando a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y partió rumbo a China. Encabeza una delegación de 150 personas integrada por ministros y subsecretarios, directores de organismos, intendentes, empresarios, y también por sindicalistas y académicos.

El canciller Mario Lubetkin destacó este jueves la cantidad de personas que integran la delegación, lo que constituye “una señal muy fuerte”, en particular la presencia de empresarios, señaló. “Es la salida de un presidente uruguayo acompañado del número más alto de empresarios”, apuntó, y agregó que esto muestra una “nueva realidad en la cual el trabajo entre este gobierno y el sector privado va a ser muy intenso”.

Lubetkin recordó que desde hace 13 años China es el principal comprador de Uruguay, y además registra un crecimiento permanente: “En el último año ha crecido un 12% o un 14%”, indicó el canciller, y enfatizó que “es parte de los objetivos de la visita del presidente Orsi aumentar el desarrollo comercial y económico entre China y Uruguay”.

El domingo está previsto que Orsi y la delegación oficial visiten el Museo de Historia del Partido Comunista de China. El lunes recorrerán la Gran Muralla China y visitarán la Ciudad Prohibida (el antiguo palacio imperial).

El martes, Orsi se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; ese mismo día se conmemora el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se firmarán más de 30 acuerdos en distintas áreas. “Creo que va a ser el número más alto de acuerdos firmados con China”, afirmó Lubetkin.

También el martes, Orsi visitará el Mausoleo de Mao y se reunirá con el primer ministro de China, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

El miércoles, el presidente uruguayo y su delegación visitarán la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y un complejo deportivo, y se realizará una ceremonia de firma de acuerdos en ciencia y tecnología.

La Universidad de la República (Udelar) informó este jueves mediante un comunicado que estará presente en el viaje con cuatro representantes, entre ellos, su rector, Héctor Cancela. La Udelar firmará, según anunció, una decena de convenios y memorándums de entendimiento con diversas universidades chinas, con la empresa de telecomunicaciones Huawei y con el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos y Energía Hidroeléctrica de China. “Estos convenios implican desde el fomento de intercambios estudiantiles y académicos hasta el desarrollo de laboratorios conjuntos en Bio-Nano-Farma y en la aplicación de inteligencia artificial para identificar patologías orales. Otros acuerdos incluyen cooperación en materia artística y fomentar innovaciones tecnológicas para potenciar la seguridad alimentaria”, informó la Udelar.

El jueves habrá actividades en Shanghái. Las autoridades de gobierno tendrán una reunión con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, visitarán el puerto de Shanghái y tendrán una audiencia con autoridades del gobierno de Shanghái. El viernes, en tanto, habrá una actividad en la Universidad Tongji y por la tarde Orsi hablará en un seminario de promoción comercial e inversiones. El sábado está previsto el regreso a Uruguay del presidente y de la mayor parte de la delegación.