Las últimas declaraciones del presidente Yamandú Orsi sobre la situación en Venezuela trajeron cola en la oposición. Hace pocos días, el mandatario dijo que la salida de Nicolás Maduro sería una buena noticia “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia”. Al mismo tiempo, sostuvo que es “de cobarde” condenar en este momento al gobierno venezolano, y afirmó que “el derecho internacional está pulverizado”.

Ante esto, el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, anunció en X que este lunes le pediría a la presidenta de la Comisión Permanente –que su partido no integra–, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, que sesione para convocar al canciller, Mario Lubetkin, para que explique “esta insólita y sorprendente alteración de la política de Estado de Uruguay signada por el apego irrestricto al principio de no intervención”, que conllevan las declaraciones de Orsi “y que han generado reacción del canciller venezolano”” .

En diálogo con la diaria, Salle señaló que tiene la nota hecha y firmada, pero este lunes de tarde ya no había nadie de la comisión para recibir el pedido, por lo tanto, la dejó para que su secretaria la ingrese este martes. Como no integra la Comisión Permanente, formalmente Salle no puede hacer ninguna solicitud de comparecencia, pero sostuvo que dentro del Partido Nacional (PN) le comentaron que estarían dispuestos a “levantar el tema”. Salle insistió con que lo dicho por Orsi implica “una modificación de una política de Estado que tiene añares, el principio de no intervención”, y eso es “de una gravedad extrema y un cambio tipo panqueque”.

Para el diputado Abdala, en relación a Venezuela “hay tres FA”

En tanto, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez, miembro suplente de la Comisión Permanente, señaló a la diaria que las expresiones del presidente se deben analizar “en su contexto”, pero comparte con Orsi que “si todo esto que ha sucedido en Venezuela no decanta en la liberación absoluta, total e irrestricta del millar de presos políticos que hay, y no deriva en una senda democrática, es el mismo perro con diferente collar”.

Consultado por el pedido de Salle, Rodríguez señaló que ya desde la semana pasada en la oposición están “evaluando convocar al ministro Lubetkin”, aunque todavía no tomaron postura. “Lo que compartimos con Salle es que amerita una comparecencia del canciller a la Comisión Permanente a efectos de brindar detalles sobre el posicionamiento de nuestro país en relación a la situación de Venezuela, las declaraciones del presidente de la República, los entredichos que ha generado por parte del canciller de la dictadura [Yván Gil Pinto] y la decisión de nuestro país de no responder a esas afrentas, que nosotros entendemos que le están cometiendo al presidente de la República”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del PN Pablo Abdala, que integra la Comisión Permanente, señaló a la diaria que por ahora no abordaron el asunto, ya que esta semana no habrá sesiones y recién volverán a funcionar el martes 20 de enero, que comparecerá el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; por lo tanto, el pedido de Salle lo consideran en esa instancia.

De todos modos, Abdala adelantó que su opinión “en algún sentido es coherente con la tesitura de Salle”, porque, a su entender, “las últimas expresiones del presidente, horas después del debate parlamentario, son muy contradictorias”. “Uno es Orsi hablando como Orsi, otro es Orsi hablando como jefe del gobierno, en la conferencia de prensa del 4 [de enero] en Suárez y Reyes, y otra, la tesitura del Frente Amplio [FA] en el debate en la Comision Permanente. Entonces, hay tres FA”, remarcó.

Abdala dijo que habló con Salle sobre este tema porque el diputado de Identidad Soberana tuvo “la gentileza” de avisarle que iba a plantear citar al canciller. “Y en eso estamos de acuerdo, porque realmente fue desconcertante esa última manifestación del presidente, con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros les demandamos [a los diputados del FA] durante el debate parlamentario, que le dijeran dictadura a la dictadura o que reconocieran que en Venezuela hay un régimen autoritario, el presidente lo dijo en pocos segundos. Ahora, los legisladores del FA se mantuvieron en la tesitura negacionista”, afirmó. Por lo tanto, Abdala subrayó que entiende el planteo de Salle y que no descarta la convocatoria al canciller.