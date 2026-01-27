La Intendencia de Canelones firmó este martes un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que promueve el desarrollo de iniciativas y políticas públicas dirigidas a personas migrantes, así como la formación y capacitación de los funcionarios en materia de movilidad humana.

“No es tan común que un gobierno departamental asuma este tipo de desarrollo de políticas. Canelones las tiene y muy claras”, sostuvo Óscar Amigo, coordinador del área de Movilidad Humana de la intendencia canaria.

Según el jerarca, en Canelones residen “entre 18.000 y 20.000” extranjeros y es el segundo departamento que más recibe de otras nacionalidades. En este marco, la comuna se propone generar campañas de capacitación para funcionarios municipales que promuevan la inclusión de esta población.

“Nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender de ellos, como ellos vienen a aprender de nosotros, y tenemos que convivir”, expresó el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y destacó que la cantidad de personas migrantes que viven en el departamento es similar a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Canelones, capital del departamento. En este sentido, instó a “capacitarse” y “reforzar el trabajo”.

Amigo, en tanto, valoró el aporte de la OIM en la implementación de proyectos y generación de iniciativas. “Nos ayudan con la instrumentación de las capacitaciones a los funcionarios”, agregó.

Por su parte, la responsable de la oficina de la OIM en Uruguay, Lucila Pizzarulli, dijo que Canelones es reconocido por generar “buenas iniciativas” y valoró que “algunas se destacan a nivel internacional”.

Pizzarulli mencionó como ejemplo el proyecto metropolitano que realizó la OIM junto con Canelones, Montevideo y San José, que fue reconocido “a nivel país” y también en el “plano internacional”. En este proyecto se hicieron estudios a la población migrante de estos departamentos con el objetivo de desarrollar acciones en su beneficio. Asimismo, felicitó al departamento y “a su comunidad” por la respuesta en materia migratoria.