Sindicato de Transporte de Carga denunció “agresiones físicas” por parte de los camioneros autoconvocados

El Sutcra afirmó que “la violencia no es el camino para imponer razones que no se tienen” y advirtió que “el ejercicio de acciones violentas contra los trabajadores no solo es rechazable, sino que infringe la ley”.

En el marco de las protestas de los transportistas autoconvocados, en rechazo a la implementación de la guía electrónica de transporte de carga, el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines (Sutcra) manifestó este jueves en un comunicado su “más profundo rechazo a las agresiones físicas de quienes se denominan ‘autoconvocados’ hacia trabajadores del transporte”.

El sindicato, que no ha participado en las movilizaciones, respalda la puesta en marcha del instrumento impulsado por el gobierno, que procura establecer un sistema de trazabilidad en el sector. La Intergremial de Transporte Profesional de Carga, en tanto, ha dado libertad de acción a sus afiliados y no ha convocado a las manifestaciones. En las protestas participan principalmente propietarios de los vehículos.

En el comunicado, el Sutcra expresó que “la violencia no es el camino para imponer razones que no se tienen” y señaló que “el ejercicio de acciones violentas contra los trabajadores no solo es rechazable, sino que infringe la ley”.

Asimismo, el sindicato apuntó que “la obstrucción de la libre circulación en rutas nacionales atenta contra un derecho fundamental de toda la ciudadanía y agrava el daño a la convivencia social”. “La paz social y el diálogo social son herramientas del movimiento obrero. Mientras que la agresión física, el insulto, la privación de derechos y el bloqueo de las vías de tránsito son herramientas de quienes no tienen razón o quieren imponerse por la mera fuerza”, subrayó el Sutcra.

En diálogo con la diaria, Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, puntualizó que la central sindical no se opone al derecho de movilización, “pero sí estamos preocupados por algunos niveles de violencia que han ocurrido contra trabajadores y trabajadoras por parte de quienes implementan cierres de ruta en distintas partes del país”. Señaló que “hay ciertas metodologías de acción que vulneran derechos de terceros”, lo cual “preocupa significativamente”.

Con respecto al reclamo de los autoconvocados, el dirigente sindical apuntó que la guía electrónica “establece condiciones para mejorar el orden” en el sector, a través de un “seguimiento de la trazabilidad de la mercadería” que permitiría, por ejemplo, “garantizar que los camiones no lleven dos o tres veces el peso permitido”.

Sommaruga señaló que “la falta de transparencia” contribuye a mantener “condiciones de competencia desleal que, en última instancia, fragilizan las condiciones de trabajo de los trabajadores del sistema de carga por tierra”.

Por otra parte, sobre el cuestionamiento de los autoconvocados a la suba de los precios de los combustibles, el dirigente sindical expresó: “No nos deja de llamar la atención que en el primer semestre de 2022 el aumento del gasoil que utilizan los camiones de carga por tierra haya sido del 30%, y no pasó absolutamente nada”.

Para Sommaruga, resulta “llamativo” que en la actual coyuntura “sí haya lockout patronal” y anteriormente no, “cuando la preocupación sobre el precio de combustible debería ser la misma”.

“Y después también nos llama mucho la atención la inversión económica que hay en estas movilizaciones. Nosotros paramos el otro día, paramos medio horario, y para el trabajador eso implica un desgaste económico muy importante, porque ese jornal o ese medio jornal no lo cobran”, agregó. “Es llamativa la cantidad de dinero que está detrás de estas movilizaciones; eso también nos ha llamado la atención”, resaltó.