La Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV) retomó su funcionamiento este miércoles en Torre Ejecutiva luego de cinco años sin que se la convocara. Participaron las subsecretarias de Transporte y Obras Públicas e Interior, Claudia Peris y Gabriela Valverde, respectivamente, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, y el director general de Presidencia, Diego Pastorín.

La Junta está conformada por los viceministros de las carteras de Transporte y Obras Públicas, Interior, Salud Pública, Educación y Cultura, un integrante del Congreso de Intendentes y la Unasev. Fue creada formalmente por la Ley 19.355 de 2015, integrándose a la ley original de la Unasev (Ley 18.113 de 2007) y comenzó a operar en 2018, con el objetivo de ser un espacio de coordinación de acciones políticas de seguridad vial.

En esta primera instancia, se presentaron datos y la situación actual del país, las metas establecidas desde la Unasev, y se determinaron las primeras líneas de trabajo para la JNSV.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Unasev explicó que definieron cuatro puntos para trabajar en primer lugar. El primer punto es la conformación de un gabinete operativo, que trabajará en paralelo a la Junta, con integrantes que cada ministerio asigne para “operativizar en lo concreto, en lo cotidiano”. Otro punto será el intercambio de información, por lo que señaló como una necesidad poder fortalecer la sistematización de esta información que se maneja y releva en las carteras.

Un tercer punto es el cobro de las multas a extranjeros, para lo que existe una reglamentación y se pretende “trabajar con fuerza esa situación”, dijo Metediera. Por último, apuntó que se trabajará en la destrucción de los vehículos incautados, que si bien ya están “avanzando por distintos lados”, ahora necesitan “hacerlo todos juntos” para que “los vehículos que se incautan se puedan destruir rápidamente”.

En la sesión se expusieron como principales preocupaciones “componentes que son de seguridad vial y de seguridad pública o seguridad ciudadana”. “Estamos hablando de que se cometen ilícitos, con motos particularmente, y a su vez, la seguridad vial y las consecuencias de los lesionados”, expresó Metediera.

El presidente de la Unasev dijo que van a evaluar las líneas que se propusieron, para lo que está planteado “tener indicadores que sean comunes a los planes de trabajo, que vayan viendo cómo se desempeñan las decisiones que se tomaron y los operativos que se hicieron, y poder tener presentaciones periódicas para ir monitoreando”.

A su vez, el espacio permitirá intercambiar sobre transformaciones o revisión de normativas vigentes. En ese sentido, dijo que se considerará “en algún momento [si hay] que hacer algún ajuste legislativo, [porque] va a tener una fortaleza importante para intentar generar esos cambios”, aunque advirtió que eso “será en la medida en que la práctica vaya demostrando que se necesitan hacer algunos ajustes”, indicó.

Metediera aclaró que “tanto el gabinete operativo como la Junta Nacional no sustituyen el trabajo que venimos haciendo”, teniendo en cuenta diferentes mesas de trabajo de coordinación institucional, como las que mantiene Unasev con el Congreso de Intendentes o los diferentes ministerios, de manera bidireccional.

Por otro lado, consultado sobre el rol de la participación ciudadana en este espacio, el presidente de la Unasev aclaró que “la sociedad civil no participa de la JNSV”, sino que la instancia “genera insumos y trabajo para que la Unasev pueda trasladar preocupaciones que puedan haber y que no se puedan resolver en distintos ámbitos”. La participación social está garantizada en las unidades locales de seguridad vial de la Unasev, que trabaja en los territorios.

La JNSV definió que se reunirá de forma mensual, por lo que la próxima será el 25 de febrero.

Por último, Metediera destacó que, de cara a este año que comienza, la Unasev trabajará en materializar cuestiones como la educación en el tránsito, la fiscalización, los temas de la justicia, de participación social con las unidades locales y el permiso de conducir digital, entre otros.

“Jóvenes en movimiento”: proyecto de sensibilización sobre la siniestralidad vial para adolescentes

La Unasev pondrá en marcha un proyecto de sensibilización para adolescentes y jóvenes llamado “Jóvenes en Movimiento”, en conjunto con el Automóvil Club del Uruguay (ACU) y con el financiamiento de la FIA Foundation, que tendrá el propósito de concretar acciones de diagnóstico, infraestructura, educación, tecnología y participación comunitaria para abordar la reducción de la siniestralidad vial en la población objetiva.

La iniciativa se basará en el diseño de materiales de trabajo entre estudiantes, docentes del centro y la comunidad. La secretaria general ejecutiva de la Unasev, Fernanda Artagaveytia, explicó que el objetivo es que los adolescentes se apropien de los contenidos didácticos generados y de las acciones que se ejecuten dentro de la propuesta, según consignó el portal de Presidencia.

El proyecto se desarrollará durante 2026 en la Escuela Técnica Libertad de San José, y tendrá un enfoque de “sistema seguro”, manifestó Artagaveytia, en el que se plantea el reconocimiento a “la vulnerabilidad humana” y se trabaja en un diseño de un sistema vial que contribuye a evitar lesiones graves y muertes producto de errores humanos, agregó.

La decisión para seleccionar la institución educativa mencionada está vinculada a criterios técnicos, tales como la siniestralidad registrada en la zona y la disposición de las autoridades del instituto para recibir una iniciativa de estas características, detalló la gerenta de Relaciones Institucionales y Movilidad del ACU, Rosina Rubio.