En la calurosa tarde de este viernes, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) celebró la séptima edición de su encuentro anual. Esta vez, la convocatoria tuvo lugar en Gaetán, entre los arroyos Tupambay y Gaetá, en el departamento de Lavalleja.

La pequeña localidad está ubicada a pocos kilómetros de donde se planea construir la represa de Casupá y este fue el motivo de la elección: este 23 de enero, USU se movilizó bajo la consigna “¿Agua para quién?”, contra el proyecto de represa en Casupá.

El encuentro del movimiento contó con la presencia de varios dirigentes políticos, como el senador nacionalista Sebastián da Silva, el diputado por el Partido Independiente Gerardo Sotelo, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle y la diputada del Partido Nacional Adriana Peña.

El acto, que reúne en su mayoría a personas que viven en entornos rurales y a productores, comenzó sobre las 18.00 con la entonación del himno nacional.

El primero en tomar la palabra fue Juan Lorenzo, representante de vecinos de Casupá, quien fue crítico con el proyecto de la represa y dijo que está basado “en una verdad y en una enorme mentira”.

Erick Rolando, durante su intervención en el acto. Foto: Agustín Salazar

“La verdad es que Montevideo tiene dificultades con el agua potable y la gran mentira es el relato que se ha montado en torno a una represa que puede ser la solución para brindarles agua potable a dos millones de personas”, señaló.

Según Lorenzo, este “relato” nace de una promesa de campaña en la que “se aseguraba que el problema del agua iba a estar resuelto hasta 2045 y la herramienta era la represa de Casupá [...] Incluso las propias autoridades se han creído su mentira y no están abiertas a escuchar otras opiniones”, cuestionó.

En este sentido, se refirió a los daños que provocaría la construcción de la presa. “Deforesta 425, 430 hectáreas; el 50% del área del bosque nativo que tiene Casupá. No es un daño menor, es un daño catastrófico. Afecta a la biodiversidad y, lo más importante, a la gente”, manifestó.

“Esta gente, que ha vivido toda su vida en el lugar, ahora es desterrada. Es un destierro indirecto: no te estoy diciendo que te vayas, pero no te dejo vivir en el lugar donde estás”, manifestó, y adjudicó la responsabilidad al presidente Yamandú Orsi.

“No puede tener a un ministro embanderado con un proyecto que destruye el medioambiente”, dijo en referencia al titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Tras un discurso inaugural plagado de aplausos, el siguiente en tomar la palabra fue el integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable Raul Viñas. El ambientalista calificó la obra como “un problema grave” y apuntó, sobre todo, contra OSE.

“Nosotros dependemos del ambiente y el ambiente se compone de suelos vivos, aire limpio, biodiversidad y agua. El agua es la base [...] Lo que OSE no se anima a decir es que se está perdiendo el 65% del agua. La asignación económica para Montevideo este quinquenio es cero: no van a poner un peso para reparar redes, pero decidieron hacer obras de muy gran tamaño”, denunció.

Participantes del acto de Un Solo Uruguay en Gaetán, Lavalleja. Foto: Agustín Salazar

Propuestas alternativas

Silvana Facheli Díaz, otra vecina de Casupá, presentó una propuesta alternativa diseñada por ingenieros: el trasvase de cuenca desde el lago Rincón del Bonete hacia la cuenca del río Santa Lucía.

Y pasó a enumerar algunas de las “ventajas”: la represa de Rincón del Bonete tiene el mayor volumen de agua acumulado dentro del país y, además, con esta propuesta se agregaría agua para el suministro de la planta de potabilización en el río Santa Lucía desde otra cuenca, mejorando así la independencia de variables climáticas. Finalmente, dijo que se estaría utilizando un lago ya existente, sin necesidad de “nuevas expropiaciones ni obras civiles de represamiento”.

En cuanto al “costo operativo”, dijo que implicaría “un costo extra de ocho pesos por mes a cada conexión de OSE en Montevideo”.