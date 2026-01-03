Frente a los ataques aéreos de Estados Unidos contra Venezuela, el gobierno uruguayo reafirmó, en primer lugar, “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares”, tal “como ha sido la posición de consenso de nuestra región”.

En la madrugada de este sábado, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, hubo bombardeos en varias ciudades venezolanas, entre ellas, la capital, Caracas. Según escribió Trump en su cuenta en la red Truth Social: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno uruguayo “está siguiendo con atención y seria preocupación los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, expresó la cancillería uruguaya, encabezada por Mario Lubetkin.

Asimismo, en el comunicado se señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores está “en permanente contacto” con el consulado de Uruguay en Caracas, “pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas en Venezuela”, así como también del personal diplomático, que se encuentra “en buen estado de salud”.

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, subrayó la cancillería uruguaya.