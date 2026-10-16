24% aprueba la gestión de Orsi y 57% la desaprueba, según Cifra

La aprobación disminuyó dos puntos porcentuales en comparación a la medición anterior de la consultora.

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La consultora Cifra divulgó en la noche de este jueves los resultados de una nueva encuesta sobre la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi. Entre las personas consultadas, 24% aprueba la gestión del mandatario, 57% la desaprueba y 13% ni la aprueba ni la desaprueba. El restante 6% no opinó al respecto. Esto arroja un saldo negativo de 33 puntos porcentuales.

En comparación con la última medición de Cifra, correspondiente a agosto, la aprobación de Orsi disminuyó dos puntos porcentuales: pasó de 26% a 24%. La desaprobación, en tanto, se mantuvo sin cambios en 57%. Lo que sí aumentaron fueron las valoraciones neutras, de 17% a 19%. En agosto, el saldo negativo fue de 31 puntos.

El peor momento fue en junio, cuando la consultora registró una aprobación de 20% y una desaprobación de 65%, con un saldo negativo de 45 puntos.

En cuanto a la identificación político-partidaria, la aprobación de Orsi es mayor entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de 2024: 49% aprueba, 28% desaprueba, 16% ni aprueba ni desaprueba y 7% no opinó.

En cambio, entre aquellos que votaron a la Coalición Republicana, la aprobación es de apenas 4%, mientras que la desaprobación sube a 83%. Un 9% tiene una valoración neutra y un 4% no opinó.

La encuesta se realizó entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre. En total, se entrevistó a 800 personas representativas de todo el país.