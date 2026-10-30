Colorados debatirán la “fecha de nacimiento” del partido para demostrar que son “los decanos de la política uruguaya”

Este sábado, a partir de las 14.00, sesionará la Convención Nacional del Partido Colorado (PC) en su sede. En el orden del día se incluyen un informe del secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, un homenaje al expresidente Jorge Batlle por los diez años de su fallecimiento y una presentación a cargo del expresidente Julio María Sanguinetti y del exvicepresidente Luis Hierro López sobre el bicentenario del partido.

Este último punto fue destacado por el diputado colorado Felipe Schipani, quien señaló a la diaria que el PC, estrictamente, “no tiene fecha de nacimiento”, ya que el Partido Nacional (PN) “surge por decreto” de Manuel Oribe, cuando “ordenó a todos utilizar la vincha” que decía “defensores de las leyes”. Y si bien en la batalla de Carpintería (1836) surgieron ambas divisas, Schipani subrayó que el PC, “como tal, surgió antes en torno a la figura de [Fructuoso] Rivera”. Esto se da apenas unas semanas después de que el PN haya festejado sus 190 años oficialmente.

“Entonces, la idea ahora es ponerle una fecha al surgimiento del partido, y para eso Hierro López y Sanguinetti van a hacer un informe histórico en la convención, justamente abordando esa temática y planteando [el año] 1828, después de la campaña de Rivera en las Misiones y el acuerdo con los portugueses, para establecer ese año, porque hay documentos históricos que ya hablaban de los partidarios de Rivera”, señaló el legislador colorado. Schipani insistió en que, si bien todavía no se llamaba PC, sí se hablaba de “los partidarios de Rivera”. “Es como el CURCC y Peñarol”, acotó.

Schipani resaltó que, según esta postura, el PC cumpliría 200 años en 2028 y entonces los colorados serían “los decanos de la política uruguaya, sin lugar a ninguna duda”. Dijo que esto “va a ser una cosa novedosa, porque hasta el momento no se había planteado”, y mencionó que hay una tesis de la historiadora Marta Canessa –esposa de Sanguinetti– según la cual el PC en realidad “surge en 1820”, cuando José Gervasio Artigas se fue a Paraguay. “Pero hay un acuerdo entre distintos historiadores colorados de que el 28 es una buena fecha”, insistió. El diputado colorado afirmó que no es un tema de coyuntura, pero es “relevante”.

De todas maneras, Schipani subrayó que en la convención también se discutirán otros temas, a partir del informe de Ojeda, sobre la situación general del país, como la seguridad pública. “Pero los partidos políticos también tienen que abordar en sus ámbitos internos los temas inherentes al partido”, remarcó. Por último, puntualizó que el famoso debate sobre si deben presentarse bajo el lema Coalición Republicana en las próximas elecciones nacionales no está planteado ponerlo sobre la mesa en esta instancia.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que el PN “tomó la fecha de un decreto” como su fundación, “que en verdad es un decreto de un presidente de la República mandando poner una divisa con determinada inscripción”. Pero, en el caso del PC, “hubo un sentimiento partidario hacia Rivera previo a la creación de las divisas, que existió hacia 1820, cuando Artigas se fue a Paraguay y Rivera se quedó”. Al igual que Schipani, Rodríguez subrayó que “en aquellos tiempos ya se hablaba de los partidarios de Rivera” o del “partido de Rivera”, pero “no en la concepción actual de partido político”.

Rodríguez dijo que en este tema hay una discusión histórica “que hay que dar”, aunque “obviamente hay temas del país” a los que se deben dedicar, pero “el tema histórico, que hace también a la esencia y la identidad de un partido político, tampoco es menor”, finalizó.