Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya expresó su “firme rechazo” a un comunicado de la Coordinación por Palestina

Para la organización judía “resulta particularmente inquietante” que la “reivindicación de la lucha armada acompañe la convocatoria a una actividad organizada por la Embajada de Palestina en Uruguay en el Palacio Legislativo”.

El Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya se refirió este domingo al evento por el Día de la Mujer Palestina, programado para el lunes a las 18.00 en el Parlamento, y exhortó a las autoridades legislativas a “evaluar la responsabilidad institucional que implica realizar esta actividad en la sede del Poder Legislativo, y a adoptar las medidas que correspondan para preservar su carácter democrático y republicano”.

Está previsto que en el evento expongan la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier; la senadora suplente del Frente Amplio (FA) Lilián Abracinskas; la esposa del embajador palestino en Uruguay, Lujain Jallad; la doctora Rasha Qumsiyeh y la exministra de Asuntos Sociales del Estado de Palestina Majida Al-Masri.

La participación de Al-Masri fue cuestionada por diputados de la Coalición Republicana, quienes, en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias” para que no participe en la actividad. Desde la oposición se ha señalado que Al-Masri “integra el Buró Político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina [FDLP]”, una organización calificada como terrorista por Israel, “a la que se le atribuyen graves atentados contra la población civil”.

En respuesta, Cosse sostuvo que “el Parlamento es la casa de la democracia uruguaya” y señaló que no existe un reglamento que regule el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo para este tipo de eventos. “En Uruguay rigen la libertad de reunión y la libertad de expresión. Por eso, no corresponde que, en mi calidad de vicepresidenta de la República, decida quién puede hablar y quién no en las actividades convocadas por parlamentarios”, escribió en X. El senador del FA Gustavo González indicó a la diaria que Al-Masri participará por video, y no de manera presencial.

En un comunicado, el Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya afirmó que el “brazo armado” del FDLP “participó en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en los que fueron asesinadas cerca de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas”.

A su vez, la organización judía manifestó su “firme rechazo” a un comunicado de la Coordinación por Palestina Uruguay, difundido el viernes, en el que se convoca a asistir al evento del lunes. “En dicho comunicado se reivindica expresamente la legitimidad de la lucha ‘por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada’, invocando el derecho internacional. Pero el derecho internacional no justifica de ningún modo el terrorismo ni los ataques deliberados contra la población civil, cualquiera sea la causa”, expresó el comité central, que agregó que “resulta particularmente inquietante que esta reivindicación de la lucha armada acompañe la convocatoria a una actividad organizada por la Embajada de Palestina en Uruguay en el Palacio Legislativo, símbolo de nuestra democracia y de la convivencia republicana”.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental de nuestra democracia. Sin embargo, su ejercicio no otorga legitimidad institucional, ni obliga a las instituciones de la República a ofrecer sus espacios a discursos que justifican la violencia contra civiles”, resaltó el comité central.

“Si quieren cancelar terroristas, la primera medida debe ser propiciar la detención de Netanyahu”

En su comunicado, la Coordinación por Palestina Uruguay llamó a “participar masivamente” en el homenaje a las mujeres palestinas, en conmemoración del primer Congreso Nacional de Mujeres Palestinas, que se realizó el 26 de octubre de 1929 en Jerusalén y en el que participaron “más de 200 mujeres de distintas regiones, alzando sus voces contra el Mandato Británico” y “la Declaración Balfour (que sienta las bases para el robo de tierras palestinas) contra las políticas de asentamiento extranjero, exigiendo libertad, justicia e igualdad”.

“Este congreso fue el primero de su tipo en todo el mundo árabe y encendió la chispa de la conciencia feminista y nacional, que tiene uno de sus hitos fundamentales con la fundación de la Unión General de Mujeres Palestinas en 1965”, destacó el colectivo.

Asimismo, la Coordinación por Palestina sostuvo que “el derecho internacional reconoce la legitimidad de la lucha de los pueblos por liberarse de la dominación extranjera por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada”. También rechazó “el discurso complaciente con el sionismo de la Coalición Republicana y la injerencia del embajador israelí en temas que no son de su competencia”, en referencia a declaraciones que dio Eldad Hayet a El País.

“Si quieren cancelar terroristas, la primera medida debe ser propiciar la detención de [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu, requerido internacionalmente por la Corte Penal Internacional para ser juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y si quieren ir más a fondo, deben condenar y romper el silencio sobre el genocidio que lleva adelante el estado terrorista de Israel”, concluyó el colectivo.