Congreso del FA: Seregnistas pone énfasis en la unidad, la defensa del gobierno y la necesidad de mirar hacia los jóvenes

El espacio se reunió en La Huella de Seregni; Mario Bergara reivindicó la figura de José Mujica y destacó que un congreso con su nombre “obliga a ser creativos, desafiantes y renovadores”

El Frente Amplio (FA) celebrará su VIII Congreso Ordinario “Compañero José Pepe Mujica” del 16 al 18 de octubre, y en la previa de esa instancia, el espacio Seregnistas llevó adelante el viernes una actividad de síntesis en el local del FA, La Huella de Seregni. A la lista de oradores de los distintos grupos que integran el espacio también se sumó Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda.

Pereira se definió como “seregnista” y reconoció que en sus dos postulaciones a la presidencia votó a Danilo Astori. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue quien cerró la instancia, y, al inicio de su oratoria, destacó a las figuras centrales para el sector: Astori y Liber Seregni.

Sin embargo, Bergara también llamó a pensar en figuras como Tabaré Vázquez y especialmente en José Mujica, quien le dará nombre al congreso. “La imagen de Pepe nos obliga a ser creativos, desafiantes, renovadores, a sentirnos cerca de la realidad y de la gente, porque ahí está su espíritu”, planteó. Luego, el líder de Fuerza Renovadora puso el foco en los conceptos de unidad, democracia, renovación de la militancia y defensa del gobierno.

Unidad y amplitud

“La diversidad es riqueza en el FA solo en la medida en que se condensa en unidad”, definió Bergara en primer término, aclarando que en la actualidad quedaron atrás los cuestionamientos que en su momento hizo sobre que la fuerza política había perdido “fraternidad”. “Nadie puede pensar que podemos gobernar si no estamos en un contexto de unidad y de fraternidad. Creo que del congreso tenemos que salir con unidad, unidad y más unidad. Ese es un compromiso que los Seregnistas tomamos”, resumió.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, llamó a “encontrar una oportunidad” de “plataforma” en el congreso “para pegar ese envión anímico” necesario. “Estamos a una semana de que nos vamos a reunir, que va a haber reproche, que vamos a encontrar alguna cara larga, pero de ahí tenemos que salir unidos”, planteó el dirigente.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Juan Martín Fernández, sumó la necesidad de ir a un frente “lo más amplio posible”. “No somos una fuerza política que viene a representar a una minoría, somos una fuerza política que quiere representar a las grandes mayorías populares de nuestro país”, recordó. “Hay que estar dispuestos a revisarse, y hay que tener actitud de salir a encontrar y no responsabilizar a los otros de que no nos entienden”, remarcó.

Defensa del gobierno

Quien puso primero en valor la defensa del gobierno como parte del congreso fue el único orador integrante del gabinete, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Además de enumerar logros, el presidente de Asamblea Uruguay remarcó el “contexto muy complejo” del mundo en el que se debe llevar adelante la gestión, algo distinto a lo que sucedió en los anteriores gobiernos del FA.

“Efectivamente, afecta a todos los niveles del gobierno”, remarcó el dirigente sobre la situación internacional, aunque reconoció que también se deben “asumir” errores cometidos. “No en vano hay mediciones de opinión pública que no dan hoy el respaldo que queremos. Tenemos que asumir esa realidad para transformarla, mejorarla y tener esa capacidad de autocrítica que todos necesitamos”, concluyó Mahía.

Legnani, por su parte, indicó que ya se llegó al “punto más crítico” en cuanto a los niveles de aprobación del gobierno y aseguró que cuando los compromisos sigan haciéndose “tangibles eso se va a ir reconociendo” y se van a “dar vuelta estos guarismos”. “Al final del período el saldo va a ser altamente positivo”, aseguró, dejando en claro que el rol de Seregnistas en ese marco es “salir a conversar muchísimo” con la gente.

Renovación y juventud

Al abordar lo relativo a la “renovación” de la militancia, el intendente de Montevideo dejó en claro el valor que han tenido y tienen los comités de base para el FA, pero aseguró que “hay que ampliar las formas de relacionamiento”. Planteó que los jóvenes “no se sienten parte, no los sienten propios, porque ellos se relacionan de una manera diferente”.

En la misma línea, Legnani planteó que si a los jóvenes “no les resultan amigables” los comités de base y la orgánica partidaria, se debe reconocer que “hay otros métodos”. “Nos hemos convertido en una fuerza política de 40 para arriba, y no podemos descuidar el germinador de un país que son los gurises”, dejó asentado el intendente de Canelones.

Ema Wilkins, representante de la juventud de Seregnistas, destacó el trabajo realizado pensando en el vínculo con la juventud de cara al congreso. “Tenemos la responsabilidad y el deseo de generar una herramienta que le permita a la próxima generación de jóvenes una estructura básica para que a partir de eso decidan cómo organizarse y tener una expresión de juventud del Frente Amplio en el territorio, en los sectores y en todos los locales frenteamplistas”, resumió.