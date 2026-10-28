Joaquín Garlo: “El clientelismo del Partido Nacional tiene una incidencia muy fuerte en términos electorales”

El diputado del Frente Amplio por Maldonado dijo que el fenómeno “le hace muchísimo daño al sistema político, a las instituciones y a la vida en sociedad” y llamó a “desterrarlo de la política”.

La semana pasada, una investigación de la diaria basada en una solicitud de acceso a la información pública consignó el ingreso de cerca de medio centenar de militantes del Partido Nacional (PN) a la Intendencia de Maldonado (IDM) mediante un mecanismo dispuesto en la ley que regula el ingreso a las intendencias departamentales, que permite contrataciones directas bajo “razones fundadas de idoneidad y previo informe”.

Ante esto, el diputado del Frente Amplio (FA) por Maldonado Joaquín Garlo, que participó en el debate parlamentario de la referida ley, dijo a Informativo de cierre de la diaria Radio que las contrataciones son “contrarias a la ley”, ya que esta “es muy clara”. El legislador denunció la falta de “fundamentos que acrediten la idoneidad de las personas contratadas” que abarca la investigación. En ese sentido, remarcó que “la ley no otorga una arbitrariedad a los gobiernos departamentales, sino una discrecionalidad fundada”, y reiteró que el problema en este caso radica en el hecho de que esta “no se acreditó” debidamente.

Al repasar el tratamiento de la iniciativa el año pasado, lo catalogó como “un proceso muy interesante” que implicó la acumulación de mayorías especiales como parte de “un proceso muy saludable de debate”. Dijo que fue un proceso “muy plural, muy discutido y muy participativo” y, aunque reconoció que existen “visiones contrarias” a la normativa, reiteró que eso no es sinónimo de “discrecionalidad absoluta para los gobiernos departamentales, como aduce el PN en Maldonado”.

En particular, Garlo apuntó, como algo que “va en contra del espíritu de la norma”, al caso de dos funcionarios que fueron contratados por la IDM pero pasaron en comisión al despacho del diputado nacionalista de Maldonado, Diego Echeverría. “Es una contradicción que la intendencia contrate a esa persona para que después venga un parlamentario y diga ‘bueno, me la voy a llevar a trabajar en mi despacho’”, ilustró.

“Lo que no puede pasar más en Maldonado es que toleremos y naturalicemos estas prácticas”

Respecto de las acciones que pueda tomar la fuerza política en Maldonado ante los hechos denunciados, el diputado del FA dijo que los curules del departamento “están trabajando en el tema” de manera de “definir las acciones que correspondan desde el ámbito de la Junta Departamental”. De este modo, se refirió a la necesidad de “tener toda la documentación” antes de “definir las acciones políticas y jurídicas que puedan corresponder”.

“Lo que no puede pasar más en Maldonado es que toleremos y naturalicemos estas prácticas”, sostuvo. Acotó que esa es “la lógica que el PN ha impuesto con [el exintendente Enrique] Antía en los dos períodos anteriores, y ahora se mantiene”.

Consultado sobre el vínculo que mantiene con el actual intendente, Miguel Abella, dijo que es “fluido”, pero aun así hay “diferencias que son irreconciliables”, que pasan por “formas de concebir la política”. “No es el hecho de las contrataciones en sí; es la visión que un grupo de personas tiene de cómo se debe hacer política a nivel departamental, y eso es lo que nosotros queremos cortar”, aseveró.

Incluso fue más allá y dijo percibir “una constante” entre “las intendencias del PN”, en las que “el clientelismo es moneda corriente”. Garlo precisó que este también adopta “otros mecanismos”, como la contratación de funcionarios por intermedio de la fundación A Ganar, un mecanismo que, dijo, “se ha convertido en Maldonado en una agencia de colocación de militantes amigos y correligionarios”.

El diputado frenteamplista evaluó que “el clientelismo del PN tiene una incidencia muy fuerte en términos electorales”, y lo consideró algo “terrible”, ya que “le hace muchísimo daño al sistema político, a las instituciones y a la vida en sociedad”. “Eso hay que desterrarlo de la política en Maldonado y en todo el país”, afirmó.

Con respecto a cómo lograr esto, dijo que es posible “hablando con la gente e informando”, y subrayó la necesidad de que esta pueda además “perder ese temor al revanchismo [y] a la represalia”, cosas que, recordó, denunció “de forma sistemática” cuando fue edil departamental y también ahora. “Creo que es posible una forma distinta de hacer política en Maldonado, que salga de la lógica clientelar, que demuestre que todos deben tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, y que de esa manera también se construyen mejores vínculos entre las instituciones y las personas”, sostuvo.

Consultado acerca de si estaría interesado en competir por el gobierno departamental en representación del FA, Garlo dijo que “no habría más honor” y remarcó: “Yo soy un maldonadense chauvinista acérrimo, un fundamentalista de Maldonado”.