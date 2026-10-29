La oposición interpelará a Castillo el miércoles: el FA llega con “mucha tranquilidad” por los “buenos resultados”

El miembro interpelante será el diputado colorado Adrián Juri, que apunta a que el ministro explique “cuál es el plan del gobierno para generar empleo” y “cuánto le costó a Uruguay” el conflicto en el puerto.

El miércoles a las 11.00, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, será interpelado en la Cámara de Diputados por el colorado Adrián Juri, quien le pedirá que brinde explicaciones sobre su gestión desde el 1º de marzo de 2025 hasta la fecha; particularmente, “en materia de prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica”.

Originalmente, el llamado a sala estuvo motivado por la “falta de una solución” al conflicto que durante meses mantuvieron la empresa y los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. Sin embargo, el mismo día en que Juri anunció su intención de interpelar a Castillo, ambas partes acordaron con el Poder Ejecutivo una propuesta de preacuerdo en torno a un nuevo convenio colectivo en TCP.

“El foco en el puerto sigue”, dijo Juri a la diaria. El legislador colorado señaló que buscará conocer “cuáles fueron sinceramente las medidas que tomó el ministro en cuanto a un período tan largo de conflictividad que hubo en el puerto”. Asimismo, se pretende que “el ministro explique lo que no ha explicado, que son las cifras; cuánto le costó a Uruguay” la detención de las actividades en la terminal durante el conflicto.

“Es bastante extraño, en la medida en que la interpelación se realiza después de que el conflicto se haya solucionado”, dijo a la diaria el diputado frenteamplista Bruno Giometti, por su parte.

La bancada del Frente Amplio (FA) se reunió este jueves con Castillo para preparar la interpelación. En diálogo con la diaria, la diputada Susana Camarán señaló que el ministro no marcó énfasis particulares de lo que será su intervención, porque, en realidad, “tiene un objeto muy amplio”. “Él tiene que venir preparado, desde que asumió hasta la fecha, en función de lo que el interpelante pueda consultar, o el resto de los miembros de la cámara”, apuntó.

La bancada oficialista tiene previsto remarcar en el llamado a sala algunas de las acciones “bien destacables” que, a su juicio, ha tenido la gestión de Castillo. “Nosotros tenemos mucha tranquilidad, en la medida en que los resultados en materia de trabajo, salarios, evolución de las jubilaciones, de las brechas salariales, apertura de instancias de diálogo, solución de conflictos en distintos ámbitos de la economía muestran buenos resultados”, afirmó Giometti.

Con respecto a los salarios, Camarán subrayó que el incremento en algo más de un año y medio de gobierno “es el mismo aumento salarial de cinco años del gobierno anterior”. “Eso tiene que ver también con el trabajo del ministerio y con el trabajo que se hace en los Consejos de Salarios y las tripartitas; eso no se puede dejar de lado”, afirmó.

Otro de los temas en los que hará foco el FA es la reciente disminución de la cantidad de personas y hogares bajo las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026. “El principal factor en la mejora de los índices de pobreza tiene que ver con la dinámica del mercado de trabajo, esto es, creación de empleo formal, tasa de empleo femenino, que está en los máximos históricos, evolución del salario, en particular, el crecimiento que tuvieron los salarios de las escalas más bajas”, señaló Giometti.

Camarán, en tanto, destacó la apertura de nuevas oficinas del ministerio en el interior del país, así como “la cantidad de Consejos de Salarios que se saldaron sin dificultades” y la “acción permanente al diálogo”.

“Primero queremos escuchar al ministro, que el ministro responda lo que nosotros le vamos a preguntar, y después, sobre esa base, haremos nuestra valoración”, señaló Juri. En líneas generales, el diputado colorado consultará “cuál es el plan del gobierno para generar empleo de aquí a que finalice”, ya que en lo que va de la gestión “lo único que han presentado fue la ley de empleo integral”.

Al margen de la situación del puerto, la oposición pedirá explicaciones sobre el conflicto en otras áreas de actividad, como, por ejemplo, la industria frigorífica. Desde el FA, Giometti afirmó que se responderá “con datos”, porque, si bien “hay empresas que han tenido situaciones de paralización momentánea o incluso de cierre, son más las empresas que han abierto y son más la cantidad de trabajadores que han conseguido empleo”.

En ese sentido, Giometti sostuvo que “hay una batería de acciones que se están llevando adelante desde el conjunto del gobierno –Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía–, que de alguna manera buscan dar respuesta a esas situaciones específicas que se van produciendo en cada uno de los sectores”.