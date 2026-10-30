Ministerio de Defensa ante la muerte de tres buzos en Fray Bentos: “Es necesario esclarecer las circunstancias del hecho”

La ministra Sandra Lazo viajó a Río Negro para “recibir información directa de lo ocurrido”.

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Este viernes, tres buzos del Ejército fallecieron durante una práctica en el río Uruguay, en Fray Bentos, Río Negro. Otro efectivo está grave y fue trasladado al Hospital Militar.

Según informó la Armada Nacional, los efectivos se encontraban haciendo una práctica en el marco del curso de Buzo Táctico, impartido por el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos.

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que “expresa su profundo dolor ante la tragedia” y “su solidaridad con las familias, seres queridos y compañeros de los efectivos afectados”.

Asimismo, señala que “es necesario esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la planificación y autorización del ejercicio, las condiciones de seguridad y la respuesta ante la emergencia. Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán determinarse con rigor”.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, viajó al departamento para “acompañar a las familias, atender las necesidades de asistencia y recibir información directa sobre lo ocurrido”.