Orsi: “Hay necesidad” de extender las áreas forestadas

“En la medida en que se haga con las reglas de juego claras, esto tiene que continuar”, afirmó el presidente.

El presidente Yamandú Orsi visitó este jueves la segunda edición de Uruforest 2026, una feria forestal que se desarrolla hasta el sábado en el depósito forestal de Fanapel, en Juan Lacaze, bajo el lema “Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal”. En ese marco, fue consultado sobre la posibilidad de extender las áreas forestadas en el país, y respondió que “es un tema que está a estudio”.

“Hay necesidad de hacerlo. La región está explotando. Brasil, mismo Paraguay, Argentina también. Y necesitamos que la actividad forestal conviva lo mejor posible y que pueda extenderse en esa armonía a la que Uruguay ya nos tiene acostumbrados”, afirmó Orsi, y apuntó que “en la medida en que se haga con las reglas de juego claras, esto tiene que continuar”.

En los últimos 50 años, la superficie forestada ha crecido de manera ininterrumpida en Uruguay. Según datos de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en particular en los últimos 25 años, se duplicó la superficie forestada: pasó de 598.891 hectáreas en el año 2000 a 1.198.207 hectáreas en 2025. Ese último año, la superficie forestada representó el 6,85% de la superficie terrestre del país.