Orsi se reunió con el director de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, Ben Gomes

Yamandú Orsi durante la reunión con el equipo de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, el 13 de octubre en la Torre Ejecutiva.

Intercambiaron sobre el uso de inteligencia artificial en el sistema educativo, la sostenibilidad, y los planes de la empresa tecnológica para instalar un data center en Canelones.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes en la Torre Ejecutiva al director de Aprendizaje y Sostenibilidad de la multinacional tecnológica estadounidense Google, Ben Gomes, con quien intercambió sobre la experiencia uruguaya en materia de inteligencia artificial en el sistema educativo, entre otros temas.

En el encuentro también participó la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, quien dijo en una rueda de prensa que la compañía estadounidense “tiene mucho interés en conocer la experiencia de Uruguay”. Haim destacó que Gomes participará esta semana en la conferencia EduIA –que organiza el instituto que ella preside–, y aseguró que durante el intercambio el directivo manifestó su interés en trabajar en conjunto para “tratar de ir sacando algunas lecciones aprendidas de Uruguay para compartir con el resto del mundo”.

Consultada sobre los aspectos particulares del intercambio, la jerarca sostuvo que se conversó “bastante” sobre el “programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial que tiene desplegado Ceibal” y que Google tiene un interés “preliminar” en abordar. Además, dijo que se dialogó sobre sostenibilidad y “las características de Uruguay al respecto en cuanto a la generación de energía renovable”, ya que esa es una de las responsabilidades de Gomes al frente de la empresa tecnológica.

De igual manera, y según afirmó, en el encuentro también “se habló un poco de la visión a futuro” y se abordaron los planes de la compañía tecnológica para instalar un data center en Canelones, por una inversión estimada en 850 millones de dólares. Haim destacó que el país se caracteriza por su “convivencia” y su “gobierno democrático”, y dijo que eso es importante “para las grandes empresas” a la hora de concretar este tipo de proyectos.

Por otra parte, y respecto de cuál es la intención del gobierno a la hora de concretar encuentros con representantes de las principales empresas tecnológicas, la presidenta de Ceibal sostuvo que uno de los objetivos pasa por el hecho de “poder acceder a herramientas de primer nivel, de distintos lados del mundo”. También se refirió al deseo de “compartir experiencias e intercambiar” en torno a diferentes temas “que son muy nuevos y de los cuales se está produciendo evidencia constantemente”.

“Esta conversación es parte de la conversación internacional”, remarcó, y subrayó que, en ese sentido, “Uruguay ha estado presente en distintos foros, invitado por distintas organizaciones”. Entre otras acciones, Haim recordó que durante su estadía en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Orsi participó en un evento sobre IA.

“Parte del interés que tiene es conocer lo último que está disponible para nuestra educación, para los chiquilines, para los docentes, como herramienta, e intercambiar en los conocimientos que vamos adquiriendo y las evidencias que vamos sacando en los distintos ámbitos”, sintetizó.

Por último, consultada sobre los avances en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentados luego del Consejo de Ministros del lunes, Haim se limitó a explicar que Ceibal “es una institución más que está colaborando” como parte de Uruguay Innova, junto con otras agencias del gobierno. “Hemos sido convocados en estas reuniones de construcción y somos una parte más que está trabajando en esa dirección”, sentenció.