Presidente de la Cámara de Industrias sobre propuesta de gravar al 1%: el sector empresarial “viene bastante golpeado”

Leonardo García dijo que “cualquier medida que apunte a aumentar impuestos” podría terminar por “desestimular aún más” a la industria, y apuntó a la necesidad de reducir costos y atraer inversiones para permitir su desarrollo.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Leonardo García, sostuvo que el sector empresarial “viene bastante golpeado” en términos generales y que una eventual aplicación de la iniciativa que propone gravar al 1% más rico de la sociedad podría resultar perjudicial.

Así lo afirmó en una entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, en la que advirtió que el sector en particular “no crece” desde hace 15 años y “el nivel de inversiones para la industria es muy bajo”. “Si vos tenés pocas inversiones, es difícil que se pegue un salto en el crecimiento”, evaluó García, que acotó que “cualquier medida que apunte a aumentar impuestos” podría terminar por “desestimular aún más” al sector.

Para el presidente de la CIU, “cuanto más empresarios vengan a Uruguay a invertir y deseen instalarse acá, mejor”. “Preferiría no generarle más presión fiscal”, afirmó, y respecto del hecho de que la iniciativa recae sobre el segmento con patrimonio más elevado, sostuvo que “hay que ver qué es elevado para uno [y] que es elevado para otro”.

Por otra parte, García dijo que la implementación previsional del tratado de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea “a nivel general fue muy positivo”. El presidente de la CIU explicó que alrededor de la mitad de lo que produce la industria uruguaya “tiene como destino ser exportado”, por lo que para la gremial resulta “importante seguir avanzando en ese tipo de acuerdo”.

De este modo, destacó que “abrir Uruguay al mundo se transformó en una política de Estado” y que “más allá de los cambios de gobierno, hay una continuidad en esa visión”. Sin perjuicio de ello, dijo que hay que “seguir trabajando” en torno al acuerdo bilateral, y precisó que aún no es posible “medir algún resultado evidente”, más allá de “oportunidades en productos puntuales”.

Respecto de las dificultades entre los países miembro del Mercosur para acordar las cuotas de exportación, García dijo que es un componente “complicado de nuestra región”, pero manifestó de todas formas su tranquilidad en que Uruguay “siempre mantuvo la misma conducta, la misma visión y el mismo empuje hacia adelante”. Asimismo, apuntó a un “desafío más grande” en “dejar las reglas claras” dentro del propio bloque, donde a veces el sector industrial uruguayo enfrenta mayores dificultades a la hora de exportar.

Comercio internacional: “El empresario quiere competir, pero en igualdad de condiciones”

Por otra parte, y luego de que se le consultara sobre un posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, algo que es rechazado por la Confederación de Sindicatos Industriales, García reiteró que varios de los sectores de la industria “necesitan exportar”, por lo que “cuanto más se abra” el país, mejor será para su desarrollo.

“No conozco ningún país que sea abierto al mundo que tenga problemas de desarrollo o problemas de empleo”, agregó, aunque reconoció que “cada vez que hay un acuerdo de este tipo uno tiene que analizar a ver qué pasa”. Así, consideró que “quizás hay algún sector en particular que se puede ver vulnerado, y hay que protegerlo de alguna forma”.

En esa línea, y sobre cómo es posible encontrar el equilibrio entre quienes se ven beneficiados y perjudicados, el presidente de la CIU dijo que la política pública dispone de “formas de proteger sectores que pueden ser más vulnerables”, entre otras, rebajas de impuestos y beneficios, así como disposiciones para los productos que ingresan al país.

“La realidad es que el empresario quiere competir, pero en igualdad de condiciones”, remarcó. “Ese tipo de situaciones son las que tenemos que analizar y cuidar la industria nacional y el empleo que esta industria genera”, finalizó.

Costo de la energía “puede ser una traba o algo positivo para atraer inversiones”

Durante la entrevista, García también apuntó al costo de la energía eléctrica como un tema “transversal a toda la industria” y que es necesario atender, ya que es “elevado”. García reparó que “Uruguay hizo muy bien las cosas” y los costos de generación bajaron en la última década, pero que “eso no impactó en las tarifas”.

Consideró importante “trabajar y ayudar a trabajar al gobierno en lo que es el costo energético”, algo que pasa por “analizar los costos de la UTE”, mejorarlos y lograr que “sea más eficiente”. Dijo entender que es algo que el Poder Ejecutivo buscará abordar el tema luego de que se apruebe la ley de competitividad, ya que así se expresó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cuando lo presentó en el Parlamento.

“Tenemos que entender que el costo de la energía pasa a ser un tema competitivo de Uruguay: puede ser una traba o puede ser algo positivo para atraer inversiones”, remarcó, y consideró que “el gobierno lo tiene muy claro”.