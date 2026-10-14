Publicidad oficial: Cámara de Televisión para Abonados ve con buenos ojos el proyecto, pero llamó a ser “severos” en los controles

La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) compareció este miércoles ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto de publicidad oficial presentado por los legisladores frenteamplistas Javier Umpiérrez y Pablo Inthamoussu el año pasado. La iniciativa fue retomada a partir de una propuesta realizada por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública en 2015, que llegó al Parlamento, pero no prosperó en el Senado y se archivó. El objetivo del proyecto es definir la publicidad oficial, sus principios y los procedimientos y criterios para su distribución, así como “dar fin” a una distribución “poco igualitaria” de la publicidad oficial.

El artículo 11 de la iniciativa establece que se deberá destinar “al menos un 30% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país”. La normativa vigente establece que dicho porcentaje será de al menos 20% y, en el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados, de 10%.

El presidente de la CUTA, Washington Melo, dijo a la diaria que la pauta oficial para el interior “ha sido una vieja reivindicación” de la cámara, ya que entienden que “históricamente existió una gran desigualdad con respecto a la publicidad oficial con los medios del interior, ya que la mayoría de la publicidad se quedaba en la capital, y en el caso de la televisión para abonados, en los canales locales de los cables, casi era cero la publicidad estatal”. Melo valoró de forma positiva el nuevo porcentaje contemplado en el proyecto y dijo que el planteo que les trasladó a los legisladores es que la iniciativa “se apruebe y se mejore un poco más”.

Consultado sobre la propuesta de la Organización de la Prensa del Interior de que el monto sea de 50% en lugar de 30%, Melo apuntó que desde una perspectiva de “justicia” por “cómo está distribuida la población en el país, [que es] prácticamente mitad y mitad”, consideró que el planteo “sería lo lógico, justo y correcto”. De todas formas, valoró que el texto presentado por el oficialismo suponga “una mejora en lo que ya estaba y que se siga pensando en los medios del interior, en esta difícil situación en que se encuentran todos los medios”.

Melo llamó a que “se tomen los recaudos” para que el total de lo destinado al interior se concrete

A la pregunta sobre las sugerencias que pueden hacerle al proyecto, Melo sostuvo que “lo perfecto es enemigo de lo posible” y que “hay mucha necesidad de recursos en los medios del interior”, por lo que consideró que “cuanto antes salga, mejor”.

Sin embargo, planteó la necesidad de que haya controles más “severos” con respecto a la pauta de los organismos públicos, y aunque reconoció que muchos “están cumpliendo a rajatabla lo que está dispuesto”, como cámara solicitan que “se tomen los recaudos para que del 100% de la publicidad total, el 30% que se va a destinar al interior, se destine”. “Si se puede sugerir algo, sería apoyarse en las gremiales, para que nosotros podamos colaborar en que esa publicidad se cumpla con el porcentaje que indica la ley y que pueda ser universal y pueda llegar a todos los medios del interior”, afirmó.

El artículo 18 del proyecto establece que el incumplimiento de los criterios de contratación de publicidad oficial “podrá ser considerado falta leve o grave”, y ante la detección de esta se debe instruir la investigación o sumario administrativo para determinar la comprobación de la falta, la individualización de los responsables, así como la determinación o comprobación de la responsabilidad de los funcionarios imputados y su esclarecimiento.

En esa línea, en un informe remitido a la comisión que estudia el proyecto, el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Pablo Siris, advirtió que para que la cuota del 30% a medios locales “sea verdaderamente eficaz” es necesario que la reglamentación prevea “exigencias de formalización mínimas y herramientas de fiscalización suficientes que permitan verificar la emisión real de la publicidad, así como consecuencias para los medios que no cumplan los compromisos asumidos”.