Se redujo la inseguridad alimentaria en los hogares más pobres y con menores de 6 años

La reducción en los hogares con menores de 6 años fue la más pronunciada en los últimos cuatro años; “no vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre”, dijo Orsi.

Datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un descenso interanual del 13,2% al 12,4% de la inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares, mientras que la grave bajó del 1,9% al 1,5%. En los hogares con niñas y niños menores de 6 años la inseguridad alimentaria se redujo del 18,9% al 14,8%. Es “la baja interanual más pronunciada” para este grupo desde que, en 2022, comenzó a aplicarse un módulo de seguridad alimentaria que incluyó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) en la ECH.

Las cifras fueron adelantadas por la directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social, Micaela Melgar, este lunes, en el marco de la jornada nacional por el derecho a la alimentación. Los datos de inseguridad alimentaria forman parte del Informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares, que se publicará a mediados de noviembre.

En X, el presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó la reducción de la inseguridad alimentaria y, en particular, los datos correspondientes al grupo de menores de 6 años. “Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar”, dijo Orsi, quien afirmó que, pese a los números, “no vamos a conformarnos mientras haya un niño que pase hambre”. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sostuvo en la misma red social: “Seguimos dando pasos hacia las metas sociales que nos planteamos. Ni la desigualdad, ni la pobreza ni el hambre son un destino o un desastre natural. Encabezados por Yamandú Orsi, nos hemos propuesto avanzar en justicia social, con prioridades claras y políticas planificadas. Falta, pero los avances muestran que vamos por el camino correcto”.

El relevamiento de los datos se llevó a cabo en junio, al igual que en las cuatro ediciones anteriores del informe. La FIES consta de ocho preguntas que “describen experiencias vinculadas a dificultades de acceso a los alimentos por falta de dinero u otros recursos”, según explica el informe de 2025. La inseguridad alimentaria moderada implica que comienza a verse comprometida la cantidad de alimentos consumidos, mientras que, en los casos de inseguridad alimentaria grave, las personas pasan un día entero sin comer.

Melgar: la política del gobierno “tiene resultados y muestra un rumbo”

“No es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”, afirmó Melgar durante la jornada del lunes. La directora del INDA señaló que la inseguridad alimentaria “es un problema complejo, multicausal”, que “ninguna herramienta, por sí sola, alcanza para explicarla”. En Uruguay, señaló, el problema “no se explica por falta de alimentos”, sino “por dificultades de acceso económico”. En diálogo con la diaria, explicó que desde que se aplica la FIES la prevalencia se asocia con los datos del primer quintil –es decir, del 20% de los hogares con menores ingresos–, por lo que “la conclusión debe ser que es un problema de acceso económico”.

Los datos de 2026 arrojaron una reducción del 33% al 31,8% de la inseguridad alimentaria en los hogares del primer quintil. Si bien “es muy importante generar la baja en la inseguridad alimentaria”, Melgar consideró “grave” el dato del primer quintil. Por su parte, la inseguridad alimentaria grave descendió del 5,8% al 4,8% en ese grupo.

Con todo, la directora del INDA destacó que en los grupos en los que se puso el énfasis, aquellos que presentan una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, “se muestran mayores bajas”, aunque señaló que “es un dato para seguir trabajando en reducir esos números”.

En la misma línea, respecto de los datos de los hogares con menores de seis años, consideró que demuestran que “el foco de todas las políticas relacionadas a los ingresos, al trabajo, políticas alimentarias en general, tiene resultados y muestra un rumbo”. No obstante, “el problema que tenemos que resolver es que hay 14,8% de los hogares con menores de 6 años que presentan inseguridad alimentaria”, reconoció. La inseguridad grave en esos hogares bajó de 2,2% a 1,8%. Asimismo, en aquellos hogares con menores de 18 años la inseguridad moderada o grave se redujo de 16,7% a 15,4%, y la grave, de 2,4% a 1,8%.

Sobre la información de la FIES, Melgar señaló que no debe “tomarse como un dato aislado, porque en realidad, en el fondo, dice muy poco de lo que queremos explicar de la alimentación como derecho”. “Es un dato muy importante para mantenerlo y para ir viendo tendencias en Uruguay, pero no explica el fenómeno en general de la seguridad alimentaria en ningún país, tampoco es automáticamente asociable a resultados de determinada política pública”, explicó. En ese marco, apuntó que “para hablar de los temas de seguridad alimentaria, tenemos que hablar de los temas productivos, tenemos que hablar de los precios, tenemos que hablar de la logística, de la inocuidad”.

Civila sostuvo durante la jornada que los datos, “en el contexto de todo lo demás que estamos recibiendo en estos días, nos dicen que vamos por el camino correcto, que tenemos que ir a más, sin duda, pero que vamos por el camino correcto”. Recientemente, el informe sobre estimación de la pobreza por el método de ingreso del INE arrojó una disminución de la cantidad de personas y hogares bajo las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026. Según los últimos datos, el 14,8% de la población y el 11,6% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza, lo que representó una reducción de 2,9 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente.